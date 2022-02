Fashion Pills: cos'è successo questa settimana nel mondo della moda in 5 news

Febbraio è un mese vorticoso per il mondo della moda: Londra, Parigi, New York, Milano si susseguono in un turbine di sfilate, eventi, presentazioni e lanci. E mai come quest’anno è tanta la voglia di esserci, per testimoniare la ripresa di un settore capace come pochi di regalare sogni.

Giusto il tempo di tifare azzurri alle Olimpiadi invernali di Pechino, e di immaginarsi già alle prese con sci, snowboard e rifugi d’alta quota… per poi ricordarsi che il nostro guardaroba a tema langue per mancanza di interpreti.

Insomma, un’altra settimana è passata e avete fatto appena in tempo ad accorgervene? Niente paura, perché al vostro bisogno di aggiornamenti fashion ci pensa Grazia.it, con le novità più gustose e le news più esclusive. #FashionPills

Fashion Pills: lunedì e la capsule di Wolford con Alberta Ferretti

(Credits: courtesy of press office)

L’estetica incontra il comfort: nasce così un’inedita capsula collection firmata Alberta Ferretti X Wolford. I dieci modelli, disponibili nei colori neutri del bianco, del nero e del rosa cipria, delineano sul corpo un gioco di trasparenze, di pieni e di vuoti, che modellano la silhouette femminile e la decorano in un intreccio di linee aggraziate, grazie alla lavorazione senza cuciture e alla sovrapposizione di spessori diversi. Il risultato è una collezione in cui la pulizia visiva esalta la precisione delle grafiche e delle lavorazioni, per un’atmosfera di intensa profondità ed eleganza. Abiti con e senza maniche, top e body, leggings e collant per una miscela di contemporaneità, raffinatezza e femminilità. Insomma, preparatevi a rispolverare la femme fatale che è in voi! #CatWoman

Fashion Pills: martedì e l’headwear firmato Ami e Borsalino

Se diciamo cappello cosa vi viene in mente? Probabilmente Borsalino, un must dell’headwear, talmente iconico da essere ormai diventato il sinnimo di un modello per antonomasia. È dal 1857 infatti che Borsalino veste le teste di persone comuni e star, di personaggi cinematografici – come dimenticare il Bogart di Casablanca o il De Niro degli Intoccabili – e sovrani. Deve essere per questo che il designer Alexandre Mattiussi, firma della maison parigina Ami, ha deciso di collaborare, per la sua prima incursione nel mondo dei cappelli, con la storica azienda manifatturiera di Alessandria. Il cappello è infatti per Mattiussi molto più di un semplice accessorio: è piuttosto il tocco finale capace di enfatizzare un look e definire una personalità. Burgundy, verde e nero sono le tonalità scelte per incarnare, attraverso queste piccole opere artigianali in feltro dalla tesa delicatamente ondulata, un mix inedito di milanesità e spirito parigino. #TrèsChic

Fashion Pills: mercoledì e la nuova collezione di LaMunt

La comunità di donne amanti della montagna ha una nuova opportunità di shopping: un brand tutto nuovo, dedicato ai mountain sports, disegnato “by women for women”. LaMunt reinterpreta l’esperienza femminile in montagna e risponde alle esigenze delle donne che praticano sport alpini. Combinando performance ed estetica e con un’attenzione speciale per la sostenibilità, la cura per i dettagli e l’innovazione, il marchio offre una linea contemporanea che è possibile acquistare sull’e-commerce lamunt.com e presso selezionati rivenditori, dislocati nelle principali città dello shopping e in rinomate località di montagna. La collezione include giacche waterproof, capi termici, pantaloni e shorts e accessori. L’approccio innovativo si rispecchia anche nella palette colori, facile da combinare e mixare per creare look sempre diversi. #MountainLovers

Fashion Pills: giovedì e Valentino per la Biennale di Venezia

(Credits: courtesy of press office)

In un momento storico in cui il valore dell’unità nazionale torna prepotentemente alla ribalta, anche l’arte fa la sua parte: è stato infatti presentato il nuovo progetto espositivo del Padiglione Italia per l’edizione numero 59 della Biennale di Venezia e il motivo per cui ne parliamo è che, Maison Valentino è il main sponsor. Storia della Notte e Destino delle Comete è il titolo dell’opera che, nelle intenzioni del curatore, dovrebbe funzionare come una potente dichiarazione sulla contemporaneità, restituendo una lettura coraggiosa del presente e dando all’Italia una voce unica. La grande installazione ambientale narra del difficile equilibrio tra uomo e natura, tra sviluppo sostenibile e territorio, tra etica e profitto, fondendo una pluralità di linguaggi, dai riferimenti letterari alle arti visive, dal teatro alla musica e alla performance. #ArtIsLife

Fashion Pills: venerdì e lo street casting di Camomilla Italia

(Credits: courtesy of press office)

Vedi alla voce inclusività: anche Camomilla Italia decide di fare la propria parte, lanciando un progetto di engagement per la propria community nel segno del superamento dei classici canoni di bellezza. In occasione della presentazione della nuova collezione SS22, infatti, prevista per l’8 marzo, il brand ha avviato un’iniziativa di street casting con la quale verranno selezionate le tre ragazze che parteciperanno come protagoniste alla sfilata Camomilla Italia. In questo modo il marchio, che da sempre celebra la bellezza femminile e la diversità come valore dell’unicità in tutte le sue sfaccettature, intende incoraggiare le donne ad esprimere la propria personalità e femminilità. Il fashion show vedrà protagoniste l’ambassador Valentina Melpignano, sei modelle professioniste e le tre giovani selezionate, che potranno così vivere un’esperienza unica e irripetibile! #CallToACtion