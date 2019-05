Annunciata oggi la data ufficiale dell'apertura del primo store Uniqlo a Milano.



Arriva? Non arriva? Quando arriva? Tranquilli, dopo anni di attesa Uniqlo aprirà finalemnte in Italia: il primo store, come ormai molti sanno, sta nascendo proprio in questi mesi nel cuore di Milano, in Piazza Cordusio, dove da mesi cappeggiano i cartelloni che ne annunciano la prossima apertura in autunno.

E oggi, i vertici del brand arrivati a Milano da Tokyo, tra cui Yuki Katsuto, Head of Research e Development di Uniqlo, hanno svelato la data esatta in cui il marchio aprirà le porte della sua prima "casa" italiana a tutti i fan che da anni attendono trepidanti il marchio.

Attenzione quindi: l'apertura dello store, infatti, è prevista il 13 settembre 2019 a pochi giorni dalla Fashion Week.





Il negozio sarà distribuito su quasi 1.500 metri quadrati, divisi su tre piani e sarà a pochi passi da Piazza Duomo, a portata di mano sia per i milanesi che per i turisti.

Il marchio giapponese importerà anche in Italia la sua filosofia di LifeWear, ovvero, produrre vestiti dal design eccellente e ragionato, realizzato con le tecniche di produzione più innovative.

Da sempre, infatti, il concept di Uniqlo, che l'ha reso famoso e amato nei 22 paesi e mercati in cui è approdato, è creare capi d’abbigliamento al contempo economici e di alta qualità, per soddisfare i bisogni quotidiani e adattarsi al lifestyle di ognuno di noi.





Dai piumini ultraleggeri traspiranti, alle t-shirt termiche perfette da indossare in inverno, fino al denim ecosostenibile, sono molti i capi di Uniqlo entrati da anni nel cuore e nel guardaroba dei fan di uno stile basic ma altamente funzionale e pratico.





"Siamo onorati e fieri di aprire il nostro primo store italiano a Milano. Abbiamo da sempre una grande e sincera stima degli italiani e della loro eredità culturale.

Ci auguriamo che la filosofia LifeWear e i nostri prodotti vengano accolti con calore dalla raffinata popolazione milanese, così come dai molti turisti, italiani e non, che visitano Milano durante tutto l’anno” ha detto Kohsuke Kobayashi, Chief Operation officer di UNIQLO Italia.

Non ci resta che attendere quindi il 13 settembre per poter scoprire il primo store italiano di Uniqlo, nel frattempo ci possiamo "consolare" facendo shopping sul sito di Uniqlo "adattato" di recente anche per il mercato italiano.