Il brand giapponese lancia una capsule collection in collaborazione con la "musa" dell'eleganza francese.

Ines de la Fressange non ha certo bisogno di presentazioni: è stata il volto della Marianna di Francia, musa e amica sincera dello stilista Karl Lagerfeld e, non ultimo, è icona di stile e incarnazione di quello stile parigino "trés chic", senza forzature.

Sarà per il suo fascino e la sua eleganza che il brand Uniqlo l'ha scelta per realizzare una capsule collection dal sapore sporty-chic davvero speciale.

Ines ha, infatti, collaborato con il marchio giapponese e disegnato un mini guardaroba di capi sportivi dall'allure essenziale, perfetti da indossare ogni giorno.

Una collaborazione "fedele" alla visione di Uniqlo, da sempre sostenitore del LifeWear, uno stile fatto di abiti di ottima fattura e qualità, comodi ma dal design minimal e senza tempo.

Per questa capsule Ines si è ispirata alla Parigi del 1924, anno in cui la capitale francese ha ospitato le Olimpiadi: da qui sono nati capi dal look maschile, un po' à la garçonne, tra cui la maglieria Tilden e pantaloni in jersey con palette di colori bianco e verde.





Altra ispirazione per la style icon francese sono stati i "Gardians", i cowboy francesi della zona di Arles, in Provenza, regione molto amata da Ines e che ha ispirato, con la sua natura rigogliosa e a tratti selvaggia, pittori come Picasso e Vincent Van Gogh.

Il tradizionale abbigliamento dei "gardiens" prende vita in capi dalle tonalità bianco e nero in stile maschile, nei pantaloni ampi e nelle camicie lunghe.





La collezione, composta da 54 pezzi, sarà disponibile dal 23 gennaio nello store Uniqlo di Milano e sull'e-shop.