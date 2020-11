UNIQLO lancia in edizione limitata la capsule del brand finlandese Marimekko, pensata per celebrare le festività in pieno comfort e stile

Anche per celebrare queste festività natalizie, il marchio globale di abbigliamento UNIQLO ha deciso di lanciare una capsule collection firmata Marimekko.

Il brand finlandese celebre per le sue stampe iconiche (e ipnotiche) è già alla sua quarta collaborazione con UNIQLO. Per l'occasione ha disegnato silhouette moderne con texture ricche e morbide per gli abiti stampati della linea in edizione limitata.

Gli abiti in popeline della collezione si mescolano a quelli in flanella, il tutto caratterizzato da un taglio moderno e da cinture per accentuare la vita.

Magliette e pantaloni con stampe Kivet e Poppy creano look casual e relaxed, perfetti sia per lo smart working sia per celebrare le feste in casa (come i tempi esigono). A esaltare la stagione delle feste ci sono anche gli articoli di maglieria in lana merino premium.

Le silhouette moderne sono valorizzate da una palette cromatica chic che viene applicata anche ai cappotti Ultra Light Down con colletti modificati, per un look più sofisticato. Ci sono anche i piumini Ultra Light Down per quando si è in giro, perfetti per non patire il freddo senza nemmeno dover rinunciare allo stile. UNIQLO ha aggiunto i leggings alla gamma HEATTECH che si coordinano perfettamente con i dolcevita e le calze.

“Questi tempi difficili hanno reso più importante che mai il riunirsi con la famiglia e gli amici intimi durante le festività natalizie. Con il tema Joyful together, la nostra nuova collezione combina la semplicità tipica dell’abbigliamento di UNIQLO con le stampe calde e vivaci di Marimekko per celebrare lo stare insieme durante questo speciale periodo dell’anno. Ci auguriamo che le persone di tutto il mondo si sentano comode e a proprio agio nella nuova linea,” afferma Yuki Katsuta, Responsabile R&D, di UNIQLO.