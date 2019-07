PLEASEDONTBUY signed by Twinset è il primo esempio di fashion sharing monomarca. Permette di noleggiare gli abiti del marchio, creati per cerimonie e momenti speciali con materiali preziosi



Viviamo in un mondo in cui ormai tutto è condiviso, dalla musica on demand su Spotify alle serie tv in streaming su Netflix fino ad arrivare al bike sharing.

Oggi arriva finalmente anche la novità del "fashion monobrand sharing". Il primo caso assoluto di renting monobrand va sotto il nome di PLEASEDONTBUY signed by Twinset ed è una collezione speciale che permette di noleggiare gli abiti del celebre marchio, creati per cerimonie e momenti speciali.



Se le piattaforme web già esistenti presentano un’offerta multibrand, Twinset è il primo marchio al mondo che sviluppa un proprio business legato al rental nel mondo del fashion. In maniera ecosostenibile e molto cool!







La linea in sharing non offre capi che fanno parte delle collezioni di Twinset in vendita di stagione ma creazioni ideate appositamente per occasioni speciali e realizzate con qualità artigianale e materiali preziosissimi. Per garantire un vero e proprio pezzo unico e irripetibile!

Un’ulteriore novità sta nell’esposizione: il valore del progetto viene raccontato in corner creati ad hoc per contenere questi abiti speciali e fare vivere a chi li sceglie un’esperienza davvero unica.

PLEASEDONTBUY sarà distribuita in Italia iniziando dai flagship store di Milano, Roma, Firenze, Orio al Serio, Bari e Verona.