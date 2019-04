Seconda puntata per progetto in cui il marchio del Levriero apre il proprio archivio ad alcune delle più interessanti realtà creative italiane.





Il primo espisodio, lanciato a febbraio durante la Milano Fashion Week, aveva visto protagonista il duo composto da Giulia e Camilla Venturini, che aveva interpretato con la propria visione l'universo iconografico di Trussardi.

Ora, per il secondo episodio di Archive+Now, il progetto che apre gli archivi del brand alle giovani realtà creative italiane, la maison del Levriero ha scelto lo stile irriverente e surreale dell'account Instagram @Checking_Invoices, gruppo anonimo nato sui social, chiamato a selezionare alcuni capi storici e accessori dell’archivio e a dare loro nuova vita in una serie di immagini e video dal linguaggio “absurd-chic”.





Il progetto Archive+Now2 è ideato per vivere principalmente sui social e online ed è stato celebrato con un party esclusivo a Milano il 3 Aprile in una location speciale, progettata da Alessandro Mendini, in linea con lo stile ironico e surreale di @Checking_Invoices.

Il team creativo dietro al quale si cela il profilo ha anche collaborato alla realizzazione di un accessorio in serie limitata che sarà presto disponibile in selezionati punti vendita e online.







Il progetto Archive+Now continuerà per tutto il 2019 con nuove collaborazioni, sempre mettendo al centro della propria storia sguardi e punti di vista differenti e tenendo come base salda Milano e la sua dinamicità, cuore e anima della maison Trussardi.