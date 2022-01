Ultimo appuntamento con "Top, tutto quanto fa tendenza" di sabato 29 gennaio a mezzanotte su Rai1. Questa volta alla scoperta di Roma e Londra... sempre secondo gli occhi delle fashion editor!

Andrà in onda sabato sera, poco dopo la mezzanotte, l’ultima puntata dell'edizione 2022 di “Top, tutto quanto fa tendenza”, il programma di moda e costume di Rai 1 scritto da Angelo Mellone.

All'interno del programma c'è anche la nostra fashion contributor Bianca Luna Santoro, da cinque anni nel team di Grazia.it e fashion editor del Messaggero.

Al fianco della conduttrice Greta Mauro insieme una squadra di giovani inviati - Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Guenda Goria, Marco Scorza, Elisa Scheffler – Bianca ha infatti dato al programma un tocco internazionale.

Da Londra, dove vive da otto anni, ha guidato il pubblico di Rai 1 alla scoperta delle "chicche" più esclusive della capitale del Regno Unito, fra una visita a una boutique nascosta e quella a un artista contemporaneo, per poi intrufolarsi in alcune delle dimore più belle della città.

In questa ultima puntata ad accogliere la nostra fashion editor prestata alla TV sarà East London, il quartiere in cui andare alla scoperta dei trend unconventional, da tenere assolutamente d’occhio.

Insomma, anche stavolta “Top, tutto quanto fa tendenza” è pronto a dare al pubblico in cerca di stimoli fashion moltissime soddisfazioni, fra i look studiati ad hoc dei suoi conduttori e l’incredibile carrellata sullo street style delle città visitate, per un vero e proprio saggio visivo di sociologia della moda e dell’artigianato italiano. #TOP