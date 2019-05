Uno show colorato, pop e molto "fresh": Tezenis ha presentato la collezione intimo e mare 2019 con una sfilata ispirata all'America degli anni 60.



Pattinatrici, un diner con milkshake e mini burger, palme, insegne luminose e macchine dalla carrozzeria fiammante: sembrava di aver fatto un viaggio temporale nell'America leggendaria e "leggera" degli anni 60 ieri, 7 maggio, nell'headquarter del Gruppo Calzedonia a Verona.

L'occasione? Celebrare l'arrivo della bella stagione con la collezione intimo e mare 2019 di Tezenis. Un concentrato di colore, stampe pop e buonumore, per uno show spumeggiante tra coreografie e tanta musica. Una sfilata evento ha reso omaggio all'immaginario dei "drive in", celebrata in pellicole indimenticabili come Grease!





Un'atmosfera in stile American Graffiti che ha fatto impazzire il pubblico dello show, al quale hanno preso parte anche giovani millenials e influencer italiani e stranieri.

In passerella, tra le innumerevoli proposte, predominano le tinte fluo, le stampe pop, la logomania, i dettagli streetwear da mixare con capi di lingerie portati a vista per un look young & fresh che di sicuro spopolerà questa estate.





Tra i volti noti presenti in prima fila le showgirl Costanza Caracciolo e Giorgia Palmas, oltre all'influencer Giulia De Lellis, amatissima dai giovani sui social, oltre a Ignazio Moser, che ha calcato la catwalk anche nei panni di modello-