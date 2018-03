I cavallini dalle lunghe criniere della nostra infanzia spuntano sulla nuova collezione di lingerie firmata Tezenis

Il boom della "moda nostalgica" sembra non incontrare fine: ultima arrivata in ordine di tempo ma che si prepara a fare breccia nel cuore delle giovani (e non solo) è la collezione My Little Pony per Tezenis.

I famosi cavallini profumati dalle lunghe criniere pastello tornano dai fantastici anni 80 e ci riportano indietro a quegli anni come in un flash back.

Il mondo fatato dei mitici pegaso in formato mini e la loro palette rainbow sono i protagonisti della capsule collection underwear di Tezenis per l'estate 2018. Per un tripudio di magia, in lingerie.

A portare colore e fantasia nella stagione calda, il body con motivo piazzato, l'ensemble con stampa all over, lo smanicato in denim con ricamo sulla schiena. E poi ancora t-shirt, panta-jogging, felpe candy e pigiami dai motivi caleidoscopici.

Pronte a volare con il vostro Mini Pony?