L’e-commerce di shopping di lusso lancia in esclusiva la capsule firmata Max Mara che ha come protagonista l’orsetto, il materiale più caldo e tenero che ci sia

Voglia di peluche, tenerezza, calore e stile? Allora avete voglia di Teddy Bear, la collezione esclusiva di Max Mara x Mytheresa!

Ideale estensione della collezione Autunno Inverno 2020-21 di Max Mara, questa capsule giocosa e al contempo chic comprende 11 pezzi che hanno tutti come caratteristica principale il materiale più adorabile che ci sia: il cosiddetto “orsetto”, ossia la stoffa che simula la pelliccia dell’orso nella sua declinazione peluche.

Credits: Max Mara

Dai guanti ai cappelli, dalla fascia alla borsa fino al portachiavi, gli 11 accessori di cui la linea Teddy Bear di Max Mara si compone sono tutti da collezionare.

Le sfumature cromatiche di ciascun pezzo vanno dal tipico beige color cammello (la classico tinta orsacchiotto, insomma) al bianco e al grigio.

La composizione di ciascuno mescola la lana e la seta, rendendo ogni accessorio ottimo non solo esteticamente e a livello tattile (non c’è miglior cosa da sfiorare e toccare come le fibre naturali) ma anche per il potere riscaldante, fondamentale quando la temperatura scende inesorabilmente...

La collezione Teddy Bear di Max Mara è disponibile in esclusiva su Mytheresa a partire dal 28 ottobre .