L’iconica borsa di Trussardi Jeans viene celebrata in un video divertente e in una serie di scatti che hanno come protagonista Aurora Ramazzotti



Per celebrare la sua iconica T-TOTE Bag, Trussardi Jeans ha deciso di renderla protagonista di un video divertente e dinamico con Aurora Ramazzotti!

Un’accoppiata vincente che dimostra nel video dai ritmi sincopati - in cui le immagini si rincorrono a suon di rock - quanto questa borsa sia versatile e cool.



Perfetta H24, accompagna infatti ogni suo outfit dal mattino alla sera.







La T-TOTE Bag si adatta a innumerevoli look grazie alla sua flessibilità: indossabile a mano, a spalla e a tracolla, in due formati medium e large (perfetti per le donne multitasking di oggi), questa borsa è ideale da portarsi dietro al colloquio così come all’aperitivo.



Realizzata in similpelle con stampa Saffiano tinta unita, ha il dettaglio urban chic del lettering Trussardi Jeans che vivacizza il design essenziale e geometrico della bag.





La palette spazia dalle vivaci tonalità del giallo e del rosso fuoco fino ad arrivare alle nuance neutre e raffinatissime del bianco e del nero, adattandosi anche cromaticamente a qualsiasi gusto e situazione.





T-TOTE Bag Trussardi Jeans: il video con Aurora Ramazzotti