Tre frasi ironiche stampate sulle t-shirt della nuova capsule Persona by Marina Rinaldi: così l'artista Michela Giraud demolisce gli stereotipi e lancia il suo messaggio di inclusività

Sono semplici t-shirt ma veicolano messaggi molto forti. Sono parte della nuova capsule creata da Persona by Marina Rinaldi in collaborazione con l’attrice e stand-up comedian Michela Giraud che, giocando con il potere dell'ironia, ha scelto tre frasi per trasmettere l’energia con cui da sempre demolisce gli stereotipi.

«Body shape: gabbiano», «Oggi parliamo della cosa che amo di più: io» e « CIACIONA SIMPATICA : who?» sono i claim, tutti accompagnati dall’hashtag #personaseitu, stampato sul collo.

Le t-shirt sono disponibili nelle varianti bianca o nera e rappresentano la spontanea evoluzione del rapporto che si è creato tra il marchio e l’artista, amatissima dal pubblico grazie a programmi Tv come CCN-Comedy Central News e LOL-Chi Ride è Fuori dove si è sempre distinta per il rifiuto di etichettare le donne in base alla loro taglia.

Un impegno verso un mondo più inclusivo e rispettoso che dimostra anche nella scelta di destinare il suo fee per questa collaborazione a un’associazione benefica.

«È da due anni che “mi sono piazzata” nella grande famiglia di Persona by Marina Rinaldi, che mi ha permesso di esprimere al massimo la mia creatività senza condizionamenti, fidandosi di me ciecamente. Nel nostro percorso non poteva non esserci la mia capsule collection, manco fossi Kim Kardashian. È un progetto a cui tengo particolarmente anche perché devolverò il mio compenso a sostegno di una causa che mi sta molto a cuore, quella dei disturbi dello spettro autistico. Ringrazio sempre il team di Persona by Marina Rinaldi per l’amore, l’affetto e la fiducia con cui si dedicano al loro lavoro e anche a me», spiega Michela Giraud.

Le T-shirt, disponibili solo sull' e-commerce del marchio, sono accompagnate da un kit che include le card con le frasi di Michela Giraud, gli stickers e una mini guida per l’unboxing perfetto. Sempre sul sito saranno caricate anche le nuove gag di Michela nella terza miniserie di video digitali girate dall’attrice e stand-up comedian.