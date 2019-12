Ieri, domenica 1° dicembre, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, si è tenuta la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale Swarovski, quest’anno dedicato alle donne e alla loro creatività.



Con un albero alto più di 12 metri, addobbato con oltre 2000 stelle di Natale in cristallo Swarovski, illuminato da ben 36.000 luci e impreziosito da un puntale a forma di stella: è così, con l’accensione del grande albero di Natale in Galleria Vittorio Emanuele II, che ieri, domenica 1° dicembre, Milano ha dato ufficialmente il via al magico periodo delle feste.

Per il sesto anno consecutivo, come da tradizione, la maison austriaca Swarovski anche quest’anno ha voluto celebrare l’emozione e la gioia del Natale e ha donato a Milano uno sfavillante albero decorato con oltre 10000 ornamenti che illuminerà la Galleria, uno dei luoghi iconici della città, fino al 6 gennaio 2020.









Sulle note di Malika Ayane, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e del Management Swarovski, la cerimonia di apertura è stata come ogni anno super emozionante e tra spettacoli di luci, neve e effetti speciali ha catalizzato l’attenzione dei tanti presenti.

Con Swarovski il Natale diventa più digital





Simbolo del Natale meneghino, l’albero di Swarovski “non è solamente il simbolo del Natale a Milano, ma anche un esempio di omnicanalità e digitalizzazione, un modo per essere più vicini al nostro pubblico” ha dichiarato Michele Molon, Executive Vice President Omnichannel and Commercial Operations.





Alla base dell’albero sono infatti state installate delle postazioni che consentiranno al pubblico, durante tutto il periodo delle festività, di divertirsi e di interagire direttamente con il brand e con le sue collezioni. Nelle postazioni “Digital Sparkle Bar” il pubblico potrà provare virtualmente le creazioni Swarovski, mentre nelle postazioni “Fun Wall” sarà possibile scattare dei selfie e condividerli sui social o con i propri contatti.





Albero Swarovski: un omaggio alle donne e alla loro creatività









“È una grande gioia illuminare, per il sesto anno consecutivo, con il nostro Albero e la Volta, la Galleria Vittorio Emanuele II. Quest’anno l’albero è ancora più magico perché dedicato alle donne e alla potenza creativa femminile” ha dichiarato Massimo La Greca, Managing Director Italy&Iberica.

Quest’anno l'albero Swarovski è infatti un omaggio alle donne e al loro talento e la tradizionale mostra alla base dell’albero è dedicata al pensiero creativo al femminile, un tema molto caro alla maison che ha dedicato proprio alle mille sfaccettature dell’universo femminile la nuova campagna di comunicazione natalizia.





Da Alda Merini, una delle poetesse italiane più amate di sempre; a Marta Ferri, la stilista milanese con la passione per il design; a Patricia Urquiola, l’architetto spagnolo che ha creato per Atelier Swarovski Home una collezione di vasi flessibili realizzati con un materiale innovativo: sono solo alcune delle eccellenze femminili a cui Swarovski ha voluto rendere omaggio.

“Milano è una città che ama le donne ed è la città che dà all’universo femminile la possibilità di esprimere al meglio il proprio talento. Allo stesso modo Swarovski permette a tutte le donne ogni giorno di brillare con la luce dei nostri gioielli. Come donna e rappresentante della famiglia sono stata onorata di regalare e accendere insieme questo straordinario Albero, così innovativo e dedicato al potere creativo femminile.” ha dichiarato Fiona Pacifico Griffini-Grasser, in rappresentanza della famiglia Swarovski.