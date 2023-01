Brand ambassador e protagonista della campagna Maison Valentino Essentials, Suga, membro dell’iconica band pop BTS, è un vero DI.Vas contemporaneo e trasmette i valori del brand

Trasmette i valori della Maison. Per questo SUGA, membro dell’iconica band pop dei BTS, letteralmente osannata dalla Gen Z, è il nuovo ambassador Valentino. Ma non solo: l'artista sudcoreano sarà anche il protagonista della nuova campagna Maison Valentino Essentials.

SUGA è un contemporaneo DI.Vas, un gioco di parole, un acronimo per definire una persona che esprime Different Values (DI.fferent VA.lues = DIVAS).

Ma chi sono i DI.VAS Valentino? Per il Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli sono persone poliedriche, autentiche, pervase da ideali evolutivi e capaci di portare con il loro stile unico, carattere e diversità al cambiamento.

SUGA è una artista empatico, intelligente e romantico: ha un suo stile come rapper pur essendo un membro delle icone pop globali BTS; in più, è un cantautore, produttore e performer capace di trasmettere con la sua musica i valori identitari della generazione di cui parla in modo spontaneo e vero.



SUGA sarà anche il protagonista della campagna Maison Valentino Essentials: una riflessione sul guardaroba maschile, una selezione di pezzi selezionati dalle collezioni Valentino, semplificati nella loro essenza di design e organizzati in un sistema espandibile e in continua evoluzione che raccontano i nuovi codici maschili, risignificandoli in accordo con lo spirito Couture della Maison.

Maison Valentino Essentials è una ricerca dell'essenza condotta all'interno del perimetro del guardaroba maschile e degli elementi che lo compongono. Sarà disponibile fino al 30 gennaio al Maxfield POP-UP di LA e online.