Capitolo secondo per la collaborazione tra l'iconica sneaker e la designer inglese. Ed è già colpo di fulmine!



In ceret giornate girgie d'inverno servirebbe un boost d'energia extra per risollevarsi il morale (e il QI fashion, diciamolo).

Ecco perchè quando abbiamo visto le nuovissime Stan Smith disegnate da Stella McCartney abbiamo pensato: "WOW!

La linea è sempre quella iconica della mitica sneaker minimal chic di adidas Originals, rigorosamente total white, ma resa ancora più cool da sfumature rainbow (ispirate alla collezione Spring Summer 2020 della stilista) che fanno venire subito voglia di primavera!

Strighe color arcobaleno degradé, il logo di Stella in nuance sul retro e i volti del tennista Stan Smith e della designer inglese sulla linguetta, oltre ai dettagli laser cut (a a forma di stella, of course) sono gli elementi statement della seconda collaborazione tra i due brand, dopo il primo lancio a fine 2018.





E se l'appeal è garantito (e il buonumore recuperato al volo), certo la designer non dimentica l'aspetto etico: le sneakers sono rigorsamente in ecopelle vegana, così come tutti gli elementi della scarpa. Del resto la designer è stata una delle pioniere di una moda sostenibile e attenta agli animali.

Le nuove Stella #Stansmith (disponibili sia per donna che per uomo e vendute con un paio di stringhe white intercambiabili con quelle rainbow) saranno disponibili a partire dal 2 Dicembre al prezzo di circa 275 euro nei negozi Stella McCartney, su stellamccartney.com e presso riveditori selezionati.



