Una sneaker in edizione limitata, firmata Esselunga e adidas, ha fatto il suo debutto alla Milano Fashion Week: 3.000 paia che promettono di diventare il pezzo forte dell'autunno e di aiutare la ricerca.

Dal 22 settembre 2026 sul sito di Esselunga è arrivata la prima sneaker nata dalla collaborazione con adidas, presentata in occasione della Milano Fashion Week di settembre. Il modello scelto è la classica adidas Grand Court 3.0, reinterpretata per le corsie del supermercato più pop d'Italia.

La chiamano già la scarpa degli Esse Lovers, ma l'operazione va oltre il fan service. Per ogni paio venduto, 20 euro saranno destinati a Fondazione Humanitas per la Ricerca, a sostegno del programma AYA per adolescenti e giovani adulti con tumori onco-ematologici. Così una mania da collezionisti si trasforma in un gesto concreto.





Cos'è la sneaker Esselunga adidas e perché fa parlare

La sneaker Esselunga adidas è una versione in edizione limitata della Grand Court 3.0, silhouette dal gusto tennis, minimal e facile da abbinare. Nella versione Esselunga trovate il logo del supermercato, un lace tag coordinato e, in confezione, lacci e soletta personalizzati.

All'interno c’è la soletta con tecnologia Cloudfoam, pensata per rendere più morbidi i passi nelle giornate infinite tra ufficio, spesa e aperitivi. È la classica sneaker “da tutto il giorno”, ma con un dettaglio da insider che la distingue dalle solite bianche da città.

Esselunga la presenta come un omaggio agli Esse Lovers, la comunità di clienti che da anni colleziona shopper, iniziative speciali e piccoli oggetti di culto del brand. Ora alla lista si aggiunge anche una scarpa fatta per essere indossata, non solo fotografata.





Quanto costa, dove si compra e quante ce ne sono

Le scarpe sono disponibili dal 22 settembre esclusivamente online, su esselunga.it, con spedizione gratuita in tutta Italia. Il prezzo è di 85 euro a paio, in linea con altre versioni lifestyle della Grand Court. Non servono punti, bollini o Carta Fìdaty: l’acquisto è aperto a tutti e si può concludere anche come ospiti.

La tiratura è davvero limitata: solo 3.000 paia per tutta Italia, con iniziativa formalmente valida fino a settembre 2027 o fino a esaurimento scorte. Le celebri sneakers di Lidl hanno già mostrato che, quando la grande distribuzione entra nello streetwear, il sold out può essere questione di poche ore. Qui la quantità è ancora più ridotta, quindi il rischio “ci penso con calma” è reale.





Una sneaker che sostiene i ragazzi AYA

La parte più interessante del progetto è la componente solidale. Per ogni paio venduto, Esselunga destinerà 20 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca, a supporto del programma AYA - Adolescents & Young Adults. Se le 3.000 paia andranno esaurite, si arriverà fino a 60.000 euro raccolti per la ricerca e l’assistenza.

Come spiegano gli specialisti di Humanitas, il programma AYA si rivolge ai pazienti tra i 16 e i 39 anni con malattie onco-ematologiche. È una fascia d'età sospesa tra oncologia pediatrica e dell’adulto, in cui una diagnosi di tumore interrompe studi, primi lavori, relazioni, progetti di autonomia. I tumori che colpiscono questi ragazzi spesso sono rari e richiedono percorsi terapeutici complessi.

Il programma, coordinato dalla dottoressa Alexia Bertuzzi, integra alle terapie percorsi di supporto psicologico e iniziative per aiutare i giovani a non interrompere del tutto studio, lavoro e vita sociale. In questo contesto, l’acquisto di una sneaker non resta un capriccio modaiolo, ma diventa un modo per sostenere un percorso di cura costruito davvero intorno alle loro esigenze.





Come scegliere la taglia giusta online

Le scarpe Esselunga adidas saranno proposte in 14 misure, dal 36 al 49⅓, con le classiche misure “a terzi” del marchio sportivo. Se è la vostra prima Grand Court, il modo più sicuro per non sbagliare è partire dai centimetri: appoggiate il piede su un foglio, segnate la distanza dal tallone alla punta e confrontatela con la guida alle taglie sul sito.

In generale la calzata della Grand Court 3.0 è pensata per l’uso quotidiano, quindi né iper aderente né troppo larga. Se oscillate tra due numeri, può avere senso scegliere quello leggermente più grande, soprattutto se in autunno prevedete di indossare calze più spesse.





Perché è perfetta per i look d'autunno

Esteticamente la collaborazione punta su un modello dal design pulito, che funziona con quasi tutto il guardaroba. In chiave ufficio, le sneaker si abbinano bene a pantaloni sartoriali morbidi, camicia bianca e blazer oversize: un mix che rende più contemporaneo anche il tailleur più classico.

Per l'università e il tempo libero, la combo più facile resta jeans, maglione a coste e trench leggero. Il dettaglio del logo Esselunga introduce una nota ironica per chi ama giocare con i riferimenti pop, senza scivolare nel travestimento carnevalesco. La soletta in Cloudfoam le rende interessanti per le giornate intere passate a muoversi in città tra lezioni, ufficio e spesa serale.

Un’altra idea è usarle per alleggerire la formalità di un abitino midi o di una gonna plissé. È il genere di pezzo unisex che finisce facilmente “preso in prestito” in famiglia da chiunque condivida la stessa misura.



