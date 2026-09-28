Cinque luoghi di Milano in cui l'autunno diventa un filtro dorato: tra foliage urbano, giardini segreti e tramonti sull’acqua, idee perfette per un weekend slow nella città più veloce d’Italia.

Da fine settembre a novembre Milano cambia luce. I viali diventano morbidi, le foglie si accumulano ai piedi dei palazzi e nelle foto compaiono più alberi che vetrine. Secondo vari portali di viaggio, il periodo del foliage in Italia corre proprio in queste settimane, con il picco spesso tra ottobre e inizio novembre.

La tentazione è rifugiarsi direttamente in montagna, ma la verità è che potete trovare scenari super fotogenici restando in città. Non parliamo di Duomo e Galleria: qui l’idea è costruire un mini itinerario d’autunno tra parchi, giardini segreti e quartieri d’acqua. Cinque luoghi speciali, perfetti per una giornata lenta o per riempire un weekend milanese.

Biblioteca degli Alberi (BAM): foliage tra i grattacieli

In via Gaetano De Castillia, nel cuore di Porta Nuova, la Biblioteca degli Alberi è un giardino botanico contemporaneo inaugurato nel 2018. Questo parco pubblico di design ospita più di cento specie diverse, organizzate in cerchi che creano stanze verdi a cielo aperto.

In autunno le querce rosse, le betulle, i peri ornamentali e i pioppi accendono il parco di giallo e rosso, mentre i vialetti riportano citazioni e poesie che rallentano automaticamente il passo. La vista obbligata è verso il Bosco Verticale: fotografarlo con le chiome colorate in primo piano è un classico. Dopo la passeggiata, raggiungete Piazza Gae Aulenti, Isola o Corso Como per un caffè o un aperitivo con skyline.

Parco Sempione: castello, laghetto e tappeti di foglie

Parco Sempione è il grande classico che non stanca mai, ma in autunno ha un fascino particolare. Gli alberi secolari intorno al laghetto creano riflessi caldi sull’acqua, con il Castello Sforzesco da una parte e l’Arco della Pace dall’altra come quinte teatrali.

Il percorso ideale? Entrare dal Castello, attraversare il ponte sul laghetto, salire verso la Torre Branca e poi tornare indietro costeggiando i prati ricoperti di foglie. Se vi va, potete salire sulla torre per una vista panoramica sui colori del parco e sui tetti della città. Perfetto nelle ore centrali del pomeriggio, quando la luce è più dorata.

Orto Botanico di Brera: il giardino segreto

Nascosto dietro l’Accademia di Brera, l’Orto Botanico di Brera è uno di quei posti che si scoprono tardi, ma poi si continuano a consigliare a tutti. È un giardino storico, raccolto, circondato dai palazzi del centro e silenzioso anche quando fuori le vie dello shopping sono affollate.

In autunno le chiome degli alberi si colorano e l’atmosfera è quasi sospesa. L’idea è entrare da via Brera, lasciarsi alle spalle il brusio del quartiere e dedicare mezz’ora a una passeggiata lenta tra aiuole e vasche. Ideale se avete voglia di staccare dopo una mostra o un giro tra le gallerie.

Giardini Indro Montanelli: parco d’autunno per grandi e piccoli

I Giardini Indro Montanelli, tra Porta Venezia e corso Buenos Aires, sono il compromesso perfetto se viaggiate con bambini ma non volete rinunciare a un po’ di romanticheria autunnale. Gli alberi sono alti, i viali ampi, le panchine tantissime.

Quando le foglie iniziano a cadere, il parco diventa un set naturale per foto, giochi e passeggiate. Potete costruire un mini percorso che unisce il Museo di Storia Naturale, il Planetario e una sosta al chiosco, con tappe obbligate per saltare nei cumuli di foglie. Ottimo anche per una pausa pranzo all’aperto nelle giornate ancora miti.

Navigli e Darsena: tramonti d’autunno sull’acqua

Se il foliage è più discreto, l’atmosfera dei Navigli in autunno non ha rivali. Le giornate si accorciano, le luci dei locali si riflettono sull’acqua, le biciclette rallentano e la passeggiata diventa quasi contemplativa.

L’itinerario più semplice parte dalla Darsena e segue il Naviglio Grande, tra barche ormeggiate e case di ringhiera. L’orario migliore è quello del tramonto: il cielo si colora, l’aria si fa più fresca e l’idea di fermarsi per un aperitivo con vista viene da sé. Portate una sciarpa, perché l’umidità si fa sentire appena scende il sole.

Come organizzare un weekend d’autunno a Milano

Per vedere bene i colori, puntate su ottobre e sulle prime settimane di novembre, quando i parchi sono al massimo della trasformazione ma non fa ancora troppo freddo. Secondo diversi siti di viaggio, è proprio questo l’arco di tempo ideale per godersi il foliage nelle città italiane.

Muoversi è semplice: i luoghi di cui abbiamo parlato sono collegati dalla metropolitana e si raggiungono facilmente a piedi. Potete dedicare un giorno alla zona di Porta Nuova e ai Navigli, un altro ai grandi parchi storici tra Parco Sempione, Brera e Giardini Indro Montanelli. In valigia bastano strati leggeri, scarpe comode e, se vi piace fotografare, uno smartphone carico: l’autunno milanese fa il resto.