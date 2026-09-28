Dalle novità post Festival di Venezia ai grandi ritorni d'autore, la nuova stagione cinematografica promette storie sorprendenti: ecco i film da non perdere al cinema questo autunno

L'autunno 2026 si preannuncia ricchissimo di titoli di film per cui correre al cinema; tra grandi ritorni d'autore, nuovi capitoli di saghe amatissime e pellicole attese in seguito ai trionfi di Venezia.

Siamo partiti con The Invite - Il piacere è tutto nostro di Olivia Wilde, dark comedy dal cast stellare, seguita a stretto giro da Resident Evil, nuovo capitolo della saga game firmato Zach Cregger.

Non mancano gli autori italiani, da Edoardo Gabriellini con La città dei vivi a Paolo Genovese e, per Natale, Nanni Moretti. Spazio anche ai ritorni big con Alejandro G. Iñárritu e Tom Cruise in Digger, Taika Waititi che porta sullo schermo Klara e il sole di Kazuo Ishiguro, e Aaron Sorkin pronto a raccontare il caso Facebook Files in The Social - Il prezzo della verità. E molto altro ancora.

Ecco la nostra guida ai film più attesi al cinema questo autunno.

**Qui tutti i nostri consigli su cosa vedere al cinema e in streaming**

(Continua sotto la foto)

The Invite - Il piacere è tutto nostro di Olivia Wilde

Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde) sono una coppia in crisi. Tutto cambia quando decidono di invitare a cena i nuovi, enigmatici, vicini di casa (Edward Norton e Penélope Cruz) che durante la serata faranno loro una proposta che li metterà davanti ai tabù e alle ipocrisie della loro sfera più intima ed emotiva. Cast pazzesco per una storia intrigante e ricca di humor nero. Al cinema dal 16 settembre.

Resident Evil di Zach Cregger

Sebbene ambientata nell’universo narrativo di Raccoon City la storia proposta dal regista Zach Cregger si discosta dai capitoli precedenti della saga. Quando Bryan, al termine del suo turno di lavoro, accetta una consegna urgente ben retribuita, non sa quello a cui sta andando incontro. Distratto dai suoi pensieri, in una strada buia, investe una donna sbucata fuori dal nulla. Il fatto sarà solo l’inizio di una serie di oscuri accadimenti che hanno come apice un devastante incidente batteriologico causato dalla Umbrella Corporation. Al cinema dal 17 settembre.

Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor

Vincitore del premio Speciale della Giuria all’83ma Mostra del Cinema di Venezia, il documentario dei registi di No Other Land esplora i meccanismi tecnologici e operativi delle operazioni militari avvenute nella striscia di Gaza, con il supporto di testimonianze ufficiali e membri dell’intellingence israeliana. Il termine NAZA, d’altronde, è un acronimo militare utilizzato per indicare preventivamente il numero di civili considerati come “danno collaterale” nel corso di un’operazione bellica. Al cinema dal 28 settembre.

La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini

Tratto liberamente dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia, La città dei vivi narra il tragico omicidio di Luca Varani a Roma. Per evitare una morbosa spettacolarizzazione del crimine, il regista Edoardo Gabbriellini ha scelto di concentrarsi sulla storia personale del ragazzo: un racconto di abbandono ed efferatezza, sul cui sfondo regna una Roma cupa e solitaria. Al cinema dall'1 ottobre.

Digger di Alejandro G. Inárritu

Alejandro G. Inárritu torna al cinema nientemeno che con Tom Cruise per raccontare la storia di un eccentrico magnate petrolifero che scatena un disastro globale. Digger è stata annunciata come una commedia nera, una feroce parodia del desiderio di potere umano. Con Tom Cruise nel cast anche Riz Ahmed, Sandra Hüller e John Goodman. Al cinema dall’1 ottobre 2026.

The Social - Il prezzo della verità di Aaron Sorkin

Ambientato nel 2021, il film si propone come storia complementare di quella raccontata dallo stesso Sorkin in The Social Network. Il film ripercorre infatti l’inchiesta giornalistica nota come The Facebook Files, muovendo la narrazione dalle migliaia di documenti interni riservati che l’ingegnera informatica Frances Haugen (Mikey Madison) sottrasse alla piattaforma per far emergere delle scomode verità. Motivo per il quale si alleò con Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), reporter investigativo del Wall Street Journal, dando il via a una vertiginosa battaglia legale. Al cinema dall’8 ottobre.

Primetime di Lance Oppenheim

Thriller psicologico presentato in anteprima allo scorso Festival di Venezia, Primetime mette in scena il dietro le quinte e l’inarrestabile ascesa del fenomeno tv To Catch a Predator. Il suo conduttore Chris Hansen, interpretato da Robert Pattison, inaugurò infatti un vero e proprio spettacolo di punizione: il momento in cui il patibolo morale del pubblico si è trasformato in un appuntamento settimanale imperdibile. Un film che racconta molto del nostro oggi mediatico, partendo da una storia vera. Al cinema dal 15 ottobre.

Klara e il sole di Taika Waititi

Adattamento dell'omonimo romanzo cult di Kazuo Ishiguro, il film di Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) è ambientato in un futuro distopico in cui vive Klara (Jenna Ortega) un sofisticato androide progettato per far compagnia a Josie (Mia Tharia), una quattordicenne malata. Klara, convinta che il sole abbia un potere salvifico, decide di compiere un viaggio spirituale e di sacrificio per salvare la sua giovane amica umana. Al cinema dal 22 ottobre 2026.

Wilde Horse Nine di Martin McDonagh

Ecco un altro film che dal festival di Venezia arriva dritto nelle sale questo autunno. Wilde Horse Nine è il nuovo film di Martin McDonagh, regista dei già acclamati Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell’isola. Cile, 1973: sono le settimane che precedono il sanguinoso colpo di Stato guidato da Pinochet e una coppia di agenti della CIA interpretati da John Malkovich e Sam Rockwell sono in missione sull’Isola di Pasqua insieme al loro boss (Steve Buscemi). Per una serie di fortuite concomitanze, il gruppo rischia di far deragliare per sempre i piani geopolitici dei servizi segreti nel Paese. Commedia nera a sfondo politico con un cast pazzesco. Al cinema dal 5 novembre.

Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese

In arrivo al cinema anche il nuovo drammone di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti, Follemente), tratto dal suo omonimo romanzo. Con Stefano Accorsi, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, Il rumore delle cose nuove è un racconto corale in cui si intrecciano le quotidianità di diversi personaggi - da un fotografo e sua moglie col desiderio di un figlio, alla prigione famigliare di una donna con un marito violento - fino a incontro imprevisto che scatenerà un effetto domino su ogni singola esistenza coinvolta. Al cinema dal 12 novembre.

Hunger Games- L’alba sulla mietitura di Francis Lawrence

Arriva al cinema un altro capitolo della saga sci-fi distopica. La storia, ambientata più di vent’anni prima delle leggendarie gesta di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, racconta uno degli eventi più spettacolari e spietati di Panem. In occasione del 50mo anniversario degli Hunger Games, infatti, Capitol City decide di aumentare la crudeltà dello show, raddoppiando il numero di tributi da ogni distretto. La trama segue cosa accade al giovane Haymitch Abernathy (Joseph Zara) del distretto 12 una volta entrato nella spietata arena dei giochi. Al cinema dal dal 19 novembre.

Succederà questa notte di Nanni Moretti

Mentre ci avviciniamo al Natale, uscirà al cinema il nuovo, attesissimo, film di Nanni Moretti. Basato sulla raccolta di racconti Legami di Eshkol Nevo - di cui Moretti aveva già adattato Tre piani - ha come trama principale la storia d’amore, tanto potente quanto tormentata, tra Greta (Jasmine Trinca) e Matteo (Louis Garrel), che continuano a incontrarsi e perdersi negli anni nell’attesa del loro “momento giusto”. Nel cast ci sono anche Angela Finocchiaro, Elena Lietti e lo stesso Moretti. Al cinema dal 3 dicembre 2026.