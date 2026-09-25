Nel cuore della Milano Fashion Week, Gianvito Rossi ha festeggiato due decenni di creatività e di successi internazionali con un volume edito da Rizzoli e un party esclusivo a Palazzo Serbelloni con star del calibro di Naomi Watts, Luisa Ranieri, Mariacarla Boscono e Paloma Elsesser

Nell'universo di Gianvito Rossi la raffinatezza non è mai ostentazione, ma una naturale estensione della personalità di chi la indossa. In occasione del suo ventesimo anniversario, la Maison ripercorre proprio un cammino fatto di passione per i dettagli, altissima manifattura e profonda dedizione alla femminilità.

Una visione che lo stesso designer riassume spesso ricordando come la donna sia il vero capolavoro, mentre la scarpa ne rappresenta la cornice ideale, pensata per esaltarne la grazia in modo spontaneo.

Per festeggiare questo traguardo speciale e presentare la nuova collezione Primavera Estate 2027, Gianvito Rossi ha scelto la magnificenza di Palazzo Serbelloni durante la Settimana della Moda di Milano.

L'evento, curato da Villa Eugenie, ha chiamato a raccolta amici del brand, personalità del fashion system e un parterre di ospiti internazionali d'eccezione, tra cui l'attrice hollywoodiana Naomi Watts, la splendida Luisa Ranieri e le icone delle passerelle Mariacarla Boscono e Paloma Elsesser.

La collezione SS27 cattura il calore e lo spirito vibrante di un aperitivo estivo, infondendo una nuova sensualità nelle silhouette minimaliste e pulite che da sempre contraddistinguono il marchio. Raso, cristalli e ricami preziosi donano morbidezza e luminosità alle calzature, mentre frange fluide accompagnano i passi creando movimento e volumi inaspettati.

Una tavolozza di colori decisi e sofisticati, che spazia dal nero e dal tonalità praline fino al fucsia, all'acquamarina e al rosa cipria, esalta una femminilità dove l'eccellenza artigianale incontra la purezza delle forme.

Un parterre d'eccezione e una ricerca stilistica che raccontano quanto il linguaggio della Maison abbia saputo conquistare le donne più influenti del mondo.

All'origine di questa storia c'è il legame indissolubile con San Mauro Pascoli, cuore del distretto calzaturiero romagnolo. È qui che ogni creazione prende forma, grazie al sapere custodito da mani esperte che si tramandano gesti e precisione di generazione in generazione.

Cresciuto respirando l'atmosfera dei laboratori artigiani, Gianvito Rossi ha fatto di questa eredità la base su cui innestare una costante ricerca di materiali e forme.

Da questa sensibilità sono nate negli anni silhouette diventate veri e propri punti di riferimento, dalla classica décolleté Gianvito 105 all'essenziale sandalo Portofino, fino a creazioni iconiche come Bijoux, Jaipur, Montecarlo, Metropolis, Rania, Vamp e Levy.

Oggi questo percorso guarda con energia al futuro. Al fianco di Gianvito Rossi lavora infatti la figlia Sofia, terza generazione della famiglia, attivamente impegnata nell'ufficio stile.

Un dialogo aperto tra memoria e contemporaneità che trova espressione anche nell'Academy di San Mauro Pascoli, il progetto nato per formare le nuove generazioni di talenti e preservare l'arte manifatturiera del Made in Italy.

I festeggiamenti per i 20 anni e la passione per la perfezione sono stati racchiusi anche in un importante progetto editoriale presentato proprio durante la serata milanese: Gianvito Rossi. My Shoes, il nuovo libro pubblicato da Rizzoli.

Un volume speciale che celebra vent’anni di storia e creatività, ripercorrendo l'evoluzione delle silhouette e la costante ricerca dell'armonia che hanno reso il brand un punto di riferimento globale della calzatura di lusso.

Il party a Milano per i 20 anni di Gianvito Rossi Gianvito Rossi con Naomi Watts e Luisa Ranieri



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Gianvito Rossi con la figlia Sofia



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Mariacarla Boscono



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Paloma Elsesser



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La location esclusiva di Palazzo Serbelloni allestita per la serata con le creazioni di Gianvito Rossi



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Palazzo Serbelloni



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Naomi Watts



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Luisa Ranieri



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