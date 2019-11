L'e-commerce Stylight ha fatto un'analisi sulle sneakers più amate del 2019. Ecco i marchi (con i prezzi) dei modelli cult dell'anno!



C'è chi le colleziona religiosamente e chi è pronto a spendere fino a 2000 euro per una limited edition: le sneakers, nelle ultime stagioni, sono passate dallo status di semplici "scarpe" a vero e proprio oggetto di culto.



Tanto da essere una delle voci di maggior fatturato per il mercato dei reseller, a caccia di pezzi unici e special edition da rivendere a prezzi quasi folli, con buona pace degli stessi brand.

Quello è che certo è che i tempi in cui erano "solo" scarpe da ginnastica sono ormai lontani! Che si tratti di un apio minimal total white o una chunky coloratissima poco importa, spesso convivono pacificamente nell'armadio dandosi il cambio pacificamente.

Il sito di e-commerce Stylight ha fatto un'analisi dettagliata sulla base delle ricerche dei propri utenti per fare il punto sui modelli di culto del 2019. Ecco cosa abbiamo scoperto...









I modelli di sneakers più cercate del 2019

Sul podio della classifica femminile, in testa si trovano le Yeezy Boost 350 V2 di Adidas Original, che proprio come i soffitti delle camerette dei bambini brillano al buio!



A seguito, ci sono le Alexander McQueen (unisex e amate sia da un pubblico femminile che maschile), le chunky Balenciaga, le ormai iconiche Gucci e per concludere anche qua, forse inevitabile, il modello Hi-top di Off-White.





Mentre nella classifica delle sneakers maschili più cercate del 2019 Off-White si posiziona in testa con il modello Odsy 1000, lanciato a Gennaio durante la Fashion Week a Parigi e anche la secondo posto con le Low Top Arrow.

A seguire, anche qui, le Alexander Mc Queen, subito "tallonate" dalle Air Max 97 di Nike e le X_PLR C di adidas Originals.





I top brand di sneakers del 2019

C'è poco da fare: anche quest’anno a far gara tra di loro ci sono Off-White, Nike e Balenciaga. McQueen si porta a casa una meritata medaglia di bronzo sia per l’uomo che per la donna, mentre Nike ed Off-White si invertono rispettivamente per i due sessi: al primo posto Off-White per l’uomo ed al primo posto Nike per la donna.







Sneakers: questioni di prezzo

La sneaker firmata è la nuova borsa di lusso? Sembra che la risposta sia Sì, ed è tutto grazie ai millennials. Business Insider riferisce che le nuove generazioni sono disposte a spendere sempre di più in calzature, dal momento che le sneakers sono diventate il nuovo status symbol.



E quando la domanda sale il mercato risponde: secondo Foot Locker, nel 1985 un paio di Air Jordan costavano $85, ora il modello viene venduto a $185, con edizione limitate che arrivano oltre $100 mila. Se non si può chiamare inflazione questa… Quindi non c’è assolutamente da stupirsi se gli utenti di Stylight siano disposti a spendere in media 300€ per un paio di sneakers di design.

A sorpresa gli uomini sono i più "spendaccioni": disposti a investire fino a 308 euro. A differenza delle donne, la cui spesa arriva ai 249 euro!

