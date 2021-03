Simone Rocha e H&M lanciano la nuova capsule con un evento speciale, mai visto prima, realizzato attraverso la realtà aumentata catturata in un libro animato e a un cast incredibile

Per il lancio della nuova capsule di Simone Rocha per H&M la scelta è caduta a favore di un evento digitale, nel pieno rispetto delle regole della distanza sociale.

Ma certo, non di un evento qualsiasi si è trattato. Attraverso la realtà aumentata e con la partecipazione di un cast incredibile, è stato possibile condividere arte e moda in una maniera inedita, mai vista prima, e in piena sicurezza, dalle case dei protagonisti della collezione, con personaggi virtuali.

“È l’evento più innovativo che H&M abbia ideato, è davvero emozionate far parte di questo esperimento all’avanguardia nella moda, il primo libro pop-up con AR, con un cast così inclusivo e incredibile. I capi assumono concretezza con il supporto della tecnologia ed è straordinario vedere come prendano forma le passioni e le ispirazioni di Simone, dall’arte all’amore per la famiglia, dal design alla musica, in un unico progetto. È il nuovo format per rappresentare gli eventi di moda!” Ann-Sofie Johansson, H&M.

L’attivazione dell’evento digitale si realizza tramite un libro pop-up, realizzato con la pittrice inglese Faye Wei Wei, anche protagonista della campagna.

Cinque dipinti a fare da sfondo e un cast incredibile che prende vita semplicemente inquadrando il QR code. Tra questi, Francesca Hayward, Kaia Gerber, Rowan Blanchard, Paloma Elsesser, Kelsey Lu, le sorelle Laila e Nadia Gohar, Omari Douglas, Djenaba, Jess Maybury, Nancy Andersen, Lily Ashley e Hugo Hamlet dei Voo Le Voo, William De Val Darby, e infine la stessa Faye Wei Wei, che appare in miniatura davanti ad una sua creazione.

Attori, ballerini, modelli e musicisti simboleggiano lo spirito della collezione di Simone Rocha, che per la prima volta sviluppa un guardaroba per tutta la famiglia.

“L’anno che stiamo vivendo ci chiede di ripensare le dinamiche con cui ci aggregavamo in passato. Sono entusiasta di dare il benvenuto alla capsule, creata con H&M, in una maniera nuova, utilizzando la tecnologia AR, che ci ha permesso di condividere, direttamente dalle case di stimati talenti, un’esperienza unica. Ho desiderato da subito che questa collezione fosse una celebrazione del vestirsi bene per occasioni di incontro con le proprie famiglie, i propri amici e con tutte le persone che amiamo, e spero che questo evento sia riuscito a trasmettere il mio pensiero, facendo riflettere su moda, bellezza, arte e serenità”, Simone Rocha.

Il libro pop-up manifesta anche la passione di Rocha per l’arte e la pittura, così come la sua propensione all’ottimismo, all’allegria e alla congregazione.

Per entrambi i brand l’obiettivo, pienamente riuscito, è stato onorare la collaborazione in modo pioneristico, creativo e ricco di spunti artistici, rispettando le regole della distanza sociale.

La capsule di Simone Rocha per H&M sarà disponibile dall’11 marzo online su hm.com.