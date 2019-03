Nuova campagna per il marchio che sta facendo della personalizzazione una delle sue cifre stilistiche. Dopo il piumino, adesso tocca ai jeans!





Silvian Heach lancia una nuova campagna di customizzazione per rendere un capo unico ed esclusivo, rispondendo alla domanda sempre più forte della personalizzazione di abiti e accessori.

Come già fatto nella scorsa stagione con i piumini over, il brand lancia ora una nuova iniziativa, proponendo un maxi lettering sulle tasche posteriori di uno dei suoi denim best seller della SS19, il modello “andomarca”.





Con uno stile molto attuale, a zampa con bande laterali a contrasto, questo jeans è uno dei must del marchio, garantisce una silhouette perfetta grazie alla shape dei pantaloni che scendono scampanati e smagriscono la silhouette.



Questo denim potrà essere personalizzato attraverso la calligraphy, la tendenza design e street style più cool del momento. Una speciale applicazione di maxi lettering sulle tasche posteriori dei jeans, di massimo sei lettere, scelte nei colori bianco, nero, rosso e blu metal, renderà il capo in denim unico.





Il lancio di questa speciale release conta sulla presenza del volto televisivo Nicole Mazzocato, protagonista della brand campaign dedicata.

Il servizio di customizzazione è gratuito e può essere richiesto negli store Silvian Heach, presso i rivenditori del brand e sul sito ufficiale di Silvian Heach.