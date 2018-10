Il piumino Down Jacket over di Silvian Heach, capo iconico della Fall Winter 2018, potrà essere personalizzato negli store del brand e online con una scritta in maxi lettere da applicare sul retro



Silvian Heach si fa interprete di due tendenze di stagione davvero irresistibili: il piumino over e la possibilità di personalizzarlo per renderlo unico e originalissimo.



Uno dei suoi capi must della Fall Winter 2018, il piumino Down Jacket oversize, potrà infatti essere personalizzato a piacimento presso gli store del brand, presso selezionati partner del marchio e sul sito ufficiale.



Lo speciale servizio di customizzazione e personalizzazione permetterà di scegliere la scritta da applicare sul retro.

Il lettering di massimo sette maxi lettere verrà applicato gratuitamente, disponibile a contrasto ocra su nero oppure nero su giallo in base alla colorazione della giacca (ultra yellow o total black).



Un’iniziativa che nasce dopo il successo ottenuto sui social network: un capo personalizzato per una modella durante l’ultima Fashion Week di Amsterdam ha riscosso un buzz tale da richiedere a gran voce la possibilità di customizzare a piacere uno dei must di Silvian Heach.



E, data la stagione, il pezzo su cui puntare è senza dubbio il piumino Down Jacket over, da oggi in edizione davvero limitata, anzi unica per chi vorrà personalizzarlo.