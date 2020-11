Una chiacchierata con una donna determinata e tenace, che crede nei giovani e vuole dare loro una chance

Nel 2002 insieme al marito ha fondato Arav, acronimo delle iniziali dei suoi figli, Rossana e Vittorio. Mena Marano è una donna determinata e tenace, AD di Silvian Heach. Nel suo percorso ha superato tanti ostacoli e oggi ha quattro marchi, Silvian Heach, John Richmond, Marcobologna e Trussardi Junior. In questa intervista ci racconta come sostiene i giovani e come è nata la campagna (H)each woman is strong.

Da sempre con Arav sostenete i giovani, quali consigli dà alle giovani donne che cercano la loro strada?

In primis bisogna definire un piano imprenditoriale e concentrarsi su uno specifico percorso. Bisogna credere fortemente in quello che si fa e dedicarsi al 100% al proprio progetto. Essere curiosi, aggiornarsi continuamente, essere umili e non pensare di essere arrivati mai.

Si incontreranno sicuramente tantissimi ostacoli e bisogna affrontarli e vederli come una tappa del tuo percorso e non come qualcosa di insormontabile.

Quali sono le caratteristiche che devono avere secondo lei le donne che vogliono avere successo nel mondo del lavoro?

Credo che la prima caratteristica per il successo sia l’ambizione. Se manca l’ambizione non si arriva da nessuna parte. Non da meno la completa dedizione al proprio lavoro e soprattutto la determinazione e il coraggio. Non bisogna mai arrendersi. Infine aggiungerei come elemento caratterizzante del successo una buona dote di follia e di cazzimma. Se non sapete cosa significhi, cercatelo su Google!

Ha fortemente voluto la campagna (H)each woman is strong: cosa ci dobbiamo aspettare?

Uno dei motivi che mi ha spinto ad ideare e a promuovere il progetto è stato quello di dare voce a donne reali con dei valori importanti. Anche a me illo tempore sarebbe piaciuto avere un’azienda come Arav promotrice del mio progetto e della mia visibilità.

#HeachWomanIsStrong è un progetto che non si ferma qui. Continueremo con questo tipo di comunicazione coinvolgendo sempre più donne che vogliono mettersi in gioco. Ho intenzione di dare a tutte le donne la possibilità di esprimere le proprie idee e concretizzare i loro progetti non solo in termini di business, ma anche dal punto di vista di realizzazione di un sogno.

#HeachWomanIsStrong è la puntata numero uno di una serie di attività in programma. L’obiettivo finale è quello di riuscire a fare creare una grande azienda ad ognuna di queste donne dando loro consigli giusti e una buona dose di coraggio.

Infine vorrei creare un gruppo di confronto, una community di giovani donne in carriera, organizzando incontri e meeting per condividere idee, problematiche e trovare insieme soluzioni e sviluppi. È in programma un contest per la prossima edizione alla quale potranno partecipare tutte le donne con idee e progetti vincenti.

Un ultimo piccolo consiglio: l'outfit giusto per il lavoro qual è?

Non esistono outfit adatti perché si tratta di una decisione personale. Ogni outfit mostra ciò che sei e cosa hai da dire. Il segreto per non sbagliare mai è spaziare dal formale al casual. Nel mio caso sono agevolata dalla possibilità di avere una scelta molto ampia attingendo continuamente dallo showroom aziendale.