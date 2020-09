Sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica arriva l'anteprima dell’inedita collaborazione tra Etro e Gianvito Rossi.

Quale migliore scenario del red carpet di Venezia per svelare un'anteprima fashion? E infatti Etro ha scelto proprio il tappeto rosso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica per un'assaggio della collezione di scarpe “Gianvito Rossi for Etro”.

Un’inedita collaborazione che ha portato a una linea di pumps, ballerine e stivali che “shakerano” i tratti salienti dei due brand italiani.

Credits: Etro

Con l’inconfondibile stampa Paisely, cifra stilistica di Etro, proposta nei toni del rosso fuoco e del blu oceano, questa esclusiva collezione nasce come reinterpretazione per Etro di quattro iconici modelli di calzature Gianvito Rossi.

Oltre alle Gianvito pumps, indossate ieri sera sul red carpet veneziano dalla top model americana Taylor Hill, la collezione comprende anche ballerine e stivali.

Credits: Etro, foto di Daniele Venturelli/WireImage

“Gianvito Rossi for Etro” sarà disponibile presso le boutique dei due marchi, sui rispettivi e-store e in selezionati retailer internazionali.