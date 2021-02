Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

La calda (in tutti i sensi!) settimana lavorativa che sta per concludersi è stata ricca di eventi notevoli, molti dei quali riguardano la fashion week milanese ancora in corso. Per non parlare del pre-Sanremo tra le sue muse e il "toto vestiti", i nuovi social da studiare e sperimentare e le capsule moda inedite.

Andiamo ad approfondirle con le Fashion Pills di Grazia.it! #PilloleDiModa

Fashion Pills: lunedì e Vittoria Ceretti a Sanremo!

(Credits: instagram) Vittoria

Perché Sanremo è Sanremo: la settimana è cominciata con l’annuncio delle donne che calcheranno il palcoscenico del Festival. Dopo il forfait di Naomi Campbell, Amadeus ha chiamato al suo fianco la top model Vittoria Ceretti, uno dei volti più quotati della fashion industry. Nata a Brescia nel 1998, Vittoria è sposata con il musicista Matteo Milleri e ha già lavorato per i brand più prestigiosi al mondo. Ma noi siamo curiosissime di vederla il 2 marzo in una veste tutta nuova: quella di co-conduttrice! #Sanremo21

Fashion Pills: martedì e Totemé X Mytheresa

(Credits: instagram) Mytheresa.com

L’e-commerce Mytheresa è conosciuto per le sue capsule esclusive dal sold out immediato. L’ultima "sfornata" è stata quella con Totême, il brand svedese dal minimalismo sofisticato. La collezione è fatta di basics, uniformi rivisitate che faranno perdere la testa alle fashion addicted! Pronte a spingere il tasto “aggiungi alla shopping bag”? #AddToMyWhishlist

Fashion Pills: mercoledì e "Hello MFW!"

(Credits: instagram) Camera Moda

Ciao Milano Fashion Week! A distanza di un anno esatto dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, si apre una settimana della moda quasi esclusivamente digitale. Il calendario è fitto di eventi in streaming che, grazie al supporto social, sono accessibili a tutti. Puntuali, ben organizzati e soprattutto, seguitissimi, gli appuntamenti della MFW ci stanno dando tante soddisfazioni. Per rimanere al passo e non perderne nemmeno uno, seguite il profilo IG di @CameraModa! #FW2122

Fashion Pills: giovedì e la moda su Clubhouse

(Credits: instagram)

Tutti pazzi per Clubhouse, il social media sulla bocca di tutti che fa della voce il suo punto di forza. Ogni utente può creare o partecipare a delle stanze di conversazione di ogni genere, in cui si può interagire e scambiarsi le opinioni. Nonostante la mancanza di immagini, video (e filtri!), anche i brand di moda si sono lanciati su Clubhouse per comunicare la loro visione. Tra i pionieri ci sono Virgil Abloh, Giuseppe Zanotti e The Attico, che sfruttano le funzionalità di questo social per interagire con i propri consumatori senza alcun tramite. Instagram fatti da parte! #ClubHouseTrend

Fashion Pills: venerdì e DKNY arriva alla Rinascente!

(Credits: courtesy of press office)

Fri-Yay! Un venerdì di buone notizie iniziato con l'annuncio che il brand newyorchese Donna Karan, aprirà presto un pop-up store all'interno della Rinascente. La capsule, che verrà presentata il 16 marzo, è fatta di 39 tra i più iconici look del brand, la sintesi stilistica di DKNY. Se come noi amate lo stile timeless e femminile di Donna Karan, non fatevi scappare questo bellissimo progetto. #IconicCapsule