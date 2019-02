Nasce il primo sito italiano che seleziona prodotti di campionario per amanti della moda che cercano pezzi unici.





Sample Lover è la prima piattaforma italiana che vende prodotti di campionario: dai prototipi che i marchi producono solo per uso interno ai pezzi unici usati come campioni e non destinati ai negozi, su questo sito si può trovare tutto quello che fa gola ai collezionisti di moda.

Dopo un’accurata selezione dei capi da parte del team di Sample Lover, i prodotti vengono messi online, pronti per essere acquistati con un semplice click. Ma la shopping experience si può fare anche offline, attraverso i numerosi eventi di vendita organizzati da Sample Lover.

Il servizio di questa innovativa piattaforma è rivolto sia ai consumatori interessati a pezzi unici e ricercati sia ai brand, a cui viene offerta la possibilità di vendere i campionari e le eccedenze di magazzino.

Il progetto è stato ideato e realizzato da Rossana Ammaturo, professionista nel settore fashion con base a Milano.