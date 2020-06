Il brand di gioielli Rosato affianca One Ocean Foundation per la salvaguardia dei fondali marini con un charm in argento della collezione “Into the blue”

Il brand di gioielleria Rosato del gruppo Bros Manifatture si impegna a salvare gli oceani affiancando One Ocean Foundation. In collaborazione con la Fondazione per la salvaguardia dei fondali marini, Rosato ha lanciato un charm in argento della collezione “Into the blue” di cui parte del ricavato sarà devoluto per aiutare l’ambiente a partire da uno dei suoi ecosistemi più preziosi: l’acqua, appunto.

One Ocean Foundation è un'iniziativa italiana di rilevanza internazionale istituita nel 2018 dallo Yacht Club Costa Smeralda che, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, ha voluto impegnarsi in un progetto di salvaguardia ambientale.

La Fondazione è quotidianamente impegnata in moltissime attività di carattere ambientale, a supporto della ricerca scientifica, di comunicazione e di natura sportiva con l’obiettivo di accelerare soluzioni ai problemi del mare.

Credits: Rosato

Rosato ha sposato la mission di One Ocean Foundation, affiancandola nella promozione della salvaguardia degli ambienti marini attraverso una serie di attività e progetti, sensibilizzando leader internazionali, istituzioni, aziende e il grande pubblico alla Blue Economy e alla cultura della sostenibilità.

Una rete di aziende partner, tra cui Rosato appunto, supporta la Fondazione al fine di dare un contributo concreto.

Un codice etico, la Charta Smeralda, è stato sviluppato da One Ocean Foundation al fine di guidare individui e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell’ambiente. Ognuno può contribuire alla preservazione dell’ambiente marino aderendo alla Charta Smeralda e impegnandosi a seguirne le linee guida.

Acquistando un charm della collezione Into the Blue di Rosato si avrà un doppio regalo: da una parte si sosterranno i progetti virtuosi di One Ocean Foundation, il che è già un regalo che facciamo a noi stessi e al pianeta, e dall’altra si riceverà un bracciale in edizione limitata in vetro giapponese e argento.