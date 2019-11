Prada e adidas hanno annunciato una collaborazione esclusiva. Tra poco saranno svelati i modelli di calzature che mixano i dettagli iconici di ciascun marchio. E quelle del team velico di Luna Rossa



Prada e adidas, rispettivamente leader nel settore del lusso e brand pioniere nel settore dell'abbigliamento sportivo, hanno appena annunciato un’importante collaborazione.

I due brand hanno unito forze, stili e know-how per inaugurare un nuovo percorso collaborativo che vuole esplorare molteplici strade.

Tradizione, tecnologia e innovazione si fondono, sfidando le convenzioni attraverso strategie inaspettate. E riprogettando icone senza tempo di entrambi i marchi.

L’acme della collaborazione? La produzione delle nuove calzature tecniche da vela di Luna Rossa che saranno svelate nel 2020.

Il team di Luna Rossa, fondato nel 1997 e con cui Prada partecipa alla Coppa America, avrà quindi un dettaglio non superfluo nella propria uniforme: scarpe progettate ad hoc dai due brand che più conoscono lo sport, lo stile e la tradizione velica.

Oltre a “vestire” il più antico trofeo sportivo della storia (nonché la più prestigiosa competizione velica internazionale), Prada for adidas riserva sorprese anche per chi sta a terra.

Il primo traguardo della collaborazione è infatti la presentazione di due modelli Prada for adidas che attingono al ricco patrimonio e alla tradizione iconografia di entrambi i marchi, rendendo omaggio a classici intramontabili.





Nati per lo sport, ripensati per lo street style e ora trasformati in articoli di lusso, gli evergreen di Prada e di adidas saranno ricontestualizzati e rivisitati, debuttando a livello mondiale a dicembre 2019.

Modelli per uomo e donna in edizione limitata, interamente realizzati da Prada in Italia.

Le due aziende hanno iniziato a esplorare i rispettivi archivi monumentali per "remixare" al meglio tutti gli elementi iconici e gli stilemi che hanno fatto la storia di entrambi i nomi fashion.

Dall’unione tra Prada e adidas nasce un bagaglio tecnico multisfaccettato, fondato sull'impiego creativo dei materiali e sulla continua progettazione.

Si tratta di una collaborazione che sancisce un'autentica fusione tra moda e sport. La tradizione sportiva e l'approccio visionario allo sviluppo tecnologico di adidas si fondono con l'esperienza nel settore della pelletteria e l'impareggiabile interpretazione del lusso e della qualità di Prada, sinonimo di un made In Italy famoso in tutto il mondo.