A due anni dalla scomparsa del celebre couturier, l'omonima maison omaggia lo stilista visionario in occasione del centenario della sua nascita

In occasione del centenario della nascita del suo fondatore, avvenuta il 2 luglio 1922 a San Biagio di Callalta (Tv) a poche decine di chilometri da Venezia, la maison fondata da Monsieur Cardin nel 1950, sceglie Venezia come sfondo per l'evento celebrativo.



Palazzo Ca' Bragadin, è la location suggestiva e ricca di storia scelta da Rodrigo Basilicati Cardin, nipote del couturier, presidente e direttore artistico della maison. La dimora era stata acquistata da Cardin molti anni fa, destinandola a sua privata residenza quando soggiornava in Italia.



La prima parte del fashion show ha visto sfilare in passerella modelli iconici d'archivio realizzati dallo stilista nel corso dei decenni passati, pezzi unici che hanno letteralmente cambiato la storia della moda e del costume a livello internazionale.

A seguire, la maison svela la nuova collezione 2022 con la sfilata, denominata, non a caso, Cent. Sia gli abiti che gli accessori presentati sono eco-sostenibili, realizzati con tessuti riciclati e fibre naturali. Il tema principale della collezione infatti è proprio la natura che, per Monsieur Cardin si spingeva oltre i confini della Terra. Vediamo infatti nella collezione la Robe de L’Espace, realizzata con scarti di produzione di tessuti impiegati per realizzare coperte termiche spaziali, omaggiati dall’azienda Thales Alenia Space.



Tra gli accessori troviamo in passerella occhiali da sole Pierre Cardin Evolution 9 dal design innovativo e avanguardista, ispirati questa volta a corpi celesti e galassie lontane.

La collezione, tra forme futuristiche, elementi geometrici e sogni cosmici, presenta colori brillanti insieme a lavorazioni artigianali dal taglio impeccabile. Cent unisce tradizione e innovazione, il dna della maison si fonde con una proiezione sul futuro grazie all'adozione di innovativi principi dell'economia circolare, per fare in modo che lo sviluppo sia davvero sostenibile, anche nel settore della moda.

Credits: Courtesy of Press Office / Foto apertura © Pierre Cardin Evolution