Patrizia Pepe lancia una nuova campagna legata alla numerologia. Dal 22 maggio su Youtube e su tutti i canali social e digital del brand verranno pubblicati video dedicati ciascuno a un numero. Con edizione limitata di gioielli annessa



Patrizia Pepe lancia una nuova campagna digital dedicata alla simbolologia dei numeri, da sempre profondamente connessi con l’interiorità.

Il progetto si intitola #patriziapepe99 e traccia un percorso appassionante nel mondo della numerologia.

Ciascun numero verrà raccontato attraverso un video in cui si associano anche un colore e le sequenze cinematografiche più significative per il number in questione.

Scene da film diretti da registi internazionali e diventati parte integrante del tessuto culturale di ciascuno di noi faranno da scenario a veri e propri trailer che raccontano in breve la storia di quel numero, con risvolti inediti e significati reconditi che verranno di volta in volta a galla.

Oltre all’associazione con una tonalità, ogni protagonista numerico avrà anche un interprete d’eccezione, tutti selezionati in perfetta sintonia con i valori e l’estetica di Patrizia Pepe.



E ovviamente a ogni numero corrisponderà il lancio di una limited edition di soli 99 pezzi, creata di volta in volta assieme ai talenti coinvolti e disponibile in esclusiva sul sito del brand.





Il primo capitolo della campagna #patriziapepe99 avrà come special guest l'attore e influencer Paolo Stella ed Evangelie Smyrniotaki, la star di Instagram conosciuta con il suo profilo seguitissimo di @styleheroine.

Questi due talent sono stati coinvolti rispettivamente come direttore creativo e attrice protagonista del trailer e delle immagini dedicate al numero uno di questa serie, esattamente lui: il numero 1!

Il video è incentrato sul rosso e si ispira al ritmo sincopato e irriverente delle pellicole pulp. Ma la vera prima donna del trailer, al fianco di Evangelie Smyrniotaki, è la Red Limited Edition disegnata in collaborazione con @styleheroine: una preziosa coppia di orecchini in stile Eighties caratterizzati da maxi cristalli cabochon tinti di rosso fuoco.

A partire dal 22 maggio su Youtube e su tutti i canali social e digital di Patrizia Pepe.