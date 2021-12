L'annuncio è arrivato: Very Peri è la tonalità regina del prossimo anno secondo Pantone!

Non è blu, non è neanche viola... è più Very Peri! È questo il nome della nuance che Pantone, massima autorità in fatto di tinte e sfumature, ha decretato come colore del 2022.

Pantone l'ha descritta proprio come "una dinamica tonalità di blu pervinca, con un sottotono di viola rosso vivificante, miscela la fedeltà e la costanza del blu, con l'energia e l'entusiasmo del rosso" .

L'attrice Indi Star con un abito perfettamente in linea con il trend Very Peri (@Getty Images)





Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute, ha raccontato che Very Peri nasce da una riflessione sui tempi che stiamo vivendo: «Very Peri è una rappresentazione dello zeitgeist globale del momento e della transizione che stiamo attraversando. Mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, le nostre nozioni e i nostri stili di vita stanno cambiando e le nostre vite reali e digitali si sono fuse in modi nuovi. Il design digitale ci aiuta ad estendere i limiti della realtà, aprendo la porta a un mondo virtuale dinamico in cui possiamo esplorare e creare nuove possibilità di colore. Con le tendenze nei giochi, la popolarità in espansione del metaverso e la crescente comunità artistica nello spazio digitale, PANTONE 17-3938 Very Peri illustra la fusione della vita moderna e come le tendenze cromatiche nel mondo digitale si manifestano nel mondo fisico e viceversa.

Very Peri mostra un'attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un'espressività fantasiosa».

Non ci resta che prepararci a vederlo ovunque: nell'arredamento, nella moda e chissà.. anche nel food?