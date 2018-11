Una capsule pensata per i matrimoni invernali, certo, ma che è perfetta anche per un'occasione speciale.



& Other Stories presenta una collezione speciale di capi invernali, pensati per i look da matrimonio ma perfetti anche per i party e le feste del periodo natalizio o la notte di Capodanno.



Protagonista della caspule, lo smoking da sposa in raso di seta avorio, una scelta ideale per tutte quelle spose che, per il grande giorno, vogliono distinguersi con un look originale.





Per le amiche della sposa poi & Other Stories ha pensato ad abiti in tessuti fluttuanti come il pizzo delicato e il lurex lucente.

Silhouette senza tempo, adatti a tutte le occasioni speciali, caratterizzati da dettagli maniche dal taglio particolare, velluto ricamato e bijoux preziosi per completare gli outfit.





Un'idea originale quella di realizzare capi non solo "da cerimonia" ma che possano trovare posto nel nostro guardaroba "seasonless" ed essere indossati in più occasioni.



Capi che non sono pensati per essere indossati una sola volta, ma più volte e in modi ogni volta diversi.