Il brand Oltre inaugura una rubrica settimanale digitale in cui le testimonial del brand - e di una femminilità orgogliosa e piena di talento - danno consigli top



Il brand di moda femminile Oltre lancia Women’ Stories, una guida in formato “digital” fatta da e rivolta alle donne.

Una rubrica settimanale con video-tutorial accattivanti e divertenti in cui tre donne piene di talento e di femminilità elargiscono consigli top su tutto o quasi!

Le tre donne che sono state scelte per condurre questo appuntamento speciale sono l’insegnante di yoga Martina Sergi, la food e travel blogger Alice Agnelli (alias Gipsy in The Kitchen) e la conduttrice televisiva Caterina Balivo.







Nella foto: l'insegnante di yoga Martina Sergi. Credits: Oltre

Tutte piene di passione per il proprio lavoro e con una femminilità spiccata, queste ambassador del marchio daranno ciascuna il proprio personale apporto al progetto in rosa.



Martina Sergi, insegnante di yoga molto seguita sui social, insegnerà come attraverso piccoli gesti quotidiani si possano trasformare radicalmente le proprie giornate, vivendole appieno e conoscendosi finalmente davvero, nel profondo.



Alice Agnelli, meglio conosciuta come Gipsy in The Kitchen, è invece la food e travel blogger che svelerà le ricette giuste per il palato e per la casa, dando consigli culinari e non solo: Alice è seguitissima anche lato home decor, dimostrando un dono innato nel sapere mettere amore in qualsiasi cosa. Dal piatto alle pareti!

E Caterina Balivo non ha certo bisogno di presentazioni: questa amatissima conduttrice televisiva ci parlerà di gentilezza, una lezione da imparare e mettere in pratica oggi più che mai.





Nella foto: la presentatrice Caterina Balivo. Credits: Oltre



L’innovativo format Women’ Stories è composto da video che andranno in onda fino a dicembre sui canali social del brand come lnstagram, IGTV e Facebook.

Tre video per ognuna delle altrettante ambassador d'eccezione scelte dal marchio formeranno una vera guida di consigli pensata da Oltre per le donne 4.0.



Donne contemporanee che devono pensare a casa, famiglia, lavoro senza mai dimenticarsi di se stesse!

Un editoriale social che riscopre una femminilità nuova, fatta dalle donne per le donne.