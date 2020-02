Materiali ecosostenibili e processi produttivi a basso impatto ambientale: il brand Oltre lancia una capsule dal cuore "green"

La sostenibilità è un tema sempre più caldo: anche il mondo della moda ha preso a cuore l'ambiente e il delicato equilibrio del nostro pianeta.



Tra i marchi che hanno deciso di dare il loro sostegno alla causa c'è anche Oltre, da sempre attento all'universo femminile, a vestire le donne di tutte le taglie, valorizzandole e facendole sentire uniche e bellissime.



Il brand italiano ha lanciato A Green Story, una capsule collection che è una dedica d'amore al pianeta: 14 capi in eco-viscosa, cotone e denim in tela Vicunha Absolute Eco, un tessuto innovativo in fibra riciclata





I processi produttivi di questa speciale fibra, infatti, garantiscono la riduzione del consumo di acqua del 95% e dei prodotti chimici del 90%.



Il filo utilizzato per ogni piccola cucitura è anch’esso riciclato, così come è riciclato il legno dei bottoni; la salpa – ossia l’etichetta posteriore dei denim – è realizzata in cuoio rigenerato.



La texture, ottenuta attraverso il Wiser Wash, permette di ottenere i chiaroscuro tipici dello stone washed senza l’utilizzo di agenti tossici o di pietra pomice.





A Green Story: la capsule dal cuore sostenibile di OLTRE Giacca in denim in tela Vicunha Absolute Eco



Pantaloni in denim in tela Vicunha Absolute Eco



T-shirt in cotone sostenibile



Camicia in eco-viscosa



Gonna midi in denim in tela Vicunha Absolute Eco



Blusa in eco-viscosa



Tutto il cotone utilizzato è composto da fibre naturali e proviene da coltivazioni tracciabili e a minor impatto ambientale.



Bluse e camicette sono invece realizzati in ECO-VISCOSA proveniente da fonti di legno rinnovabile che utilizzano un processo che riduce le emissioni e l’impatto idrico fino al 50% rispetto alla viscosa generica.



Ma l'ecosostenibilità si vede anche nei piccoli dettagli: le etichette sono realizzate in carta organica, contengono al loro interno dei semi di fiori di campo; ogni acquirente potrà così coltivarli e vederli crescere e fiorire, un’azione tangibile per rendere il mondo sempre più verde.



Le label tag con le specifiche dei tessuti utilizzati per confezionare il capo invece sono realizzate in carta prodotta dagli scarti del kiwi.

A Green Story è in vendita dal 17 febbraio online e nei flagship store OLTRE.