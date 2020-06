È proprio il tessuto simbolo della Maison, il tweed, ad ispirare la nuova linea di occhiali di Chanel per la prossima stagione. Ecco i modelli da mettere subito in wishlist.

Sono i nostri compagni inseparabili sia d’estate che d’inverno, aiutano ad aggiungere una buona dose di personalità anche ai look più basic e anche per questo sono sempre i benvenuti nel nostro guardaroba: ogni scusa è buona per regalarsi un nuovo paio di occhiali!

Tra i modelli più desiderabili, che viene voglia di collezionare e mettere in wishlist all’istante, spiccano quelli della collezione Fall 2020 di Chanel che si distingue per le sue montature uniche e raffinate, da scegliere a seconda della propria forma del viso o anche solo in base al proprio stile e al proprio mood.

Da sole o da vista, dal design minimal o in formato XXL, total black o iper colorati, con lenti chiare o scure. I nuovi occhiali di Chanel sono declinati in una grande varietà di materiali, forme e colori ma hanno tutti una cosa in comune: un dettaglio in tweed, tessuto simbolo della Maison, sinonimo di stile ed eleganza, che trionfa sempre sulle passerelle della griffe e che adesso ispira anche questa nuova inedita linea di occhiali.

Chanel presenta la nuova collezione eyewear per l’autunno 2020

La collezione gioca molto sui contrasti, spaziando da montature dalle linee essenziali a design decisamente più audaci, e si compone di modelli dall’allure sofisticata che presentano tutti un piccolo inserto in tweed, goffrato sul metallo o impresso sul titanio.

Tra i modelli vincenti di questa nuova linea di eyewear, gli occhiali da sole dalla forma rettangolare, con doppia C sulle aste e dettaglio in tweed inciso su una placchetta metallica; quelli con montatura cat-eye in acetato; e quelli dall’iconica forma panto, con doppia C sulle aste e motivo in tweed sul ponte, proposti anche in un’esclusiva versione con le lenti profilate in metallo.

Perfetti per completare con eleganza ogni mise, anche gli occhiali oversize con le lenti tonde, quelli a farfalla e quelli dalla forma rettangolare, tutti declinati in 5 sofisticatissime varianti di colore che vanno dal nero al grigio fumo, dal tortora al lampone fino al modello trasparente.

Cavallo di battaglia della collezione, gli occhiali in titanio, materiale leggerissimo e super resistente, che contraddistingue sia gli occhiali da vista dalla forma panto sia quelli da sole oversize con montatura a farfalla. Un vero passepartout da sfoggiare in ogni occasione e da abbinare a qualsiasi look.

Ma ecco nel dettaglio i nuovi modelli firmati da Chanel.