Prendete uno dei marchi di borse personalizzabili più amati del momento e aggiungete una piattaforma "open" di oltre 100.000 designer sparsi per il globo: il risultato è “Empowering Future Generation”, iniziativa lanciata da O bag per coinvolgere la community internazionale di studenti, architetti, ingegneri e amanti del brand da tutto il mondo.







Il marchio italiano e Desall.com, piattaforma di open design and innovation italiana che da anni risponde alle esigenze di innovazione di varie realtà aziendali, coinvolgeranno i creativi con due speciali contest: uno per la proposta di un nuovo zaino unizex e uno per la realizzazione di una nuova forma di borsa.



I partecipanti dovranno reinterpretare con la loro creatività i valori fondanti del brand O bag e proporre nuove soluzioni modulari personalizzabili, caratterizzate dall’utilizzo di materiali industriali o di riciclo.



I vincitori del contest verranno svelati con un evento speciale durante la prossima edizione del Salone del Mobile 2019.

Per partecipare all’iniziativa e scoprire tutti i dettagli, è sufficiente visitare il sito Desall.com e creare gratuitamente un account.



Creativi, all'opera!