Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

La moda fa del bene.

Questa settimana ha visto tante iniziative di cui non potevamo non parlarvi nelle nostre pillole di moda.

I brand più influenti del momento danno il buon esempio e lanciano messaggi forti e chiari all’insegna di un profondo cambiamento verso sostenibilità, eguaglianza e inclusività.

Questo luglio è iniziato insomma con il piede giusto e non vediamo l’ora di raccontavi cosa è successo. Per scoprirlo leggete le fashion pills, i fatti, news e curiosità sulla moda, che hanno dato un twist alla settimana appena passata. #PilloleDiModaByGrazia.It

Fashion Pills: lunedì e la Bebe Vio Academy con Nike

(Credits: courtesy of press office)

Nike e Bebe Vio hanno annunciato il lancio della Bebe Vio Academy, la prima accademia italiana inclusiva, nata per avviare allo sport ragazzi con disabilità e normodotati all’insegna del motto “lo sport è per tutti”. Promuovere l’integrazione e creare consapevolezza sull’importanza dello sport sono tra gli scopi principali della BVA Academy che, in partnership con Nike e l'associazione art4sport Onlus, consisterà in un programma pluriennale di attività sportive con l’obiettivo di aiutare i bambini disabili ad integrarsi nella società attraverso lo sport, favorendo l’interazione con bambini normodotati. Per avere maggiori informazioni su iscrizioni, tempi e modalità di questa iniziativa lodevole, visitate il sito https://www.bebevio.com/academy/. #NikeXBVA

Fashion Pills: martedì e Marisa Passera per Fiorella Rubino e Progetto Quid

(Credits: courtesy of press office)

La settimana all’insegna di iniziative che fanno del bene prosegue con la collaborazione tra il marchio d’abbigliamento italiano Fiorella Rubino e il brand di moda etica e sostenibile Progetto Quid. I due insieme hanno realizzato una shopping bag sostenibile in cotone organico, il cui ricavato della vendita verrà devoluto alle iniziative eco di Progetto Quid. Un’idea che valorizza l’amicizia, tra donne in particolare, poiché ogni tote conterrà una delle frasi più belle scritte dalle amiche di Fiorella. L'iniziativa è inoltre sostenuta dal speaker radiofonica e conduttrice TV Marisa Passera, che ha convolto la sua community social chiedendo loro di dedicare un messaggio a un’amica speciale. #LiveFree

Fashion Pills: mercoledì e il nuovo concept store bar di LABO.ART

(Credits: courtesy of press office)

Cosa c’è di più bello di un concept store ricercato e unico, magari situato in una magica meta estiva? La settimana scorsa vi avevamo parlato del Pink Closet di Palazzo Avino a Ravello e questa settimana voliamo in Grecia, a Tinos, per farvi conoscere LABO.ART, un negozio speciale che negli anni è diventato destinazione di veri e propri amatori. Il successo dello store sta anche nella cura per il cliente che da quest’estate verrà coccolato ancora di più con il CONCEPT STORE BAR, un luogo di ristoro in cui gustare il drink preferito mentre si fa shopping. Cosa aspettate a volare nella splendida Tinos e visitare il mitico LABO.ART? ByLudovicaDiligu

Fashion Pills: giovedì e la collab tra L.G.R. e Superga

(Credits: courtesy of press office)

Quando due marchi fantastici collaborano insieme per una capsule, il risultato non può che essere superlativo: è il caso dell’unione tra lo storico Superga e L.G.R., brand di occhiali artigianali e made in Italy. I due nomi hanno unito forze ed expertise per creare una linea di occhiali da sole (in foto) in edizione limitata che celebrasse l’estate italiana appena iniziata. Il modello Jambo, la signature di L.G.R., è stato rivisitato per l’occasione con i colori e le finiture dell’ultima sneaker arrivata di casa Superga, la Bold Organic Canvas in cotone organico. Il concetto di italianità che è alla radice di entrambi i brand si percepisce dall’attenzione ai dettagli e dall’eleganza di questo prodotto tutto da scoprire. Gli occhiali, in vendita dal 9 Luglio, saranno disponibili sui siti superga.com e lgrworld.com. #LGRWorldXSuperga

Fashion Pills: venerdì e la capsule di Cecile Bahnsen X Mytheresa

(Credits: courtesy of press office)

L’e-commerce Mytheresa non si ferma e continua a lanciare, settimana dopo settimana, capsule esclusive con i brand più amati del momento. Questa volta tocca a Cecile Bahnsen, stilista danese che realizza collezioni ispirate allo stile scandinavo e francese, caratterizzate dai volumi morbidi, in particolare delle maniche vaporose. La collezione disegnata per Mytheresa da Cecile, finalista dell’LVMH prize nel 2015, si compone di 12 capi decisi e moderni nelle tonalità del giallo e baby blue con piccoli fiori delicati ricamati. L’edit esclusiva è in vendita sul sito Mytheresa.com dal 29 giugno. Evviva lo shopping online! #CecileBahnsenXMytheresa