L’attesissima nuova edizione di Motivi Smart Couture, collezione d’alta moda a prezzi accessibili, torna a fare battere i cuori. Ispirandosi alle atmosfere dello Studio 54 di New York



Motivi Smart Couture ritorna alla grande dopo quattro edizioni precedenti che sono state un vero successo.

Gli ingredienti per una ricetta top ci sono tutti: pezzi di alta moda e prezzi accessibili. Della serie: cosa si può volere di più?

Questa volta a disegnare la capsule è Daniele Carlotta, giovane designer siciliano, milanese per un lungo periodo e adesso newyorkese di adozione.

Proprio il suo ultimo indirizzo di residenza, la Grande Mela, è quello che gli ha dato il "morso" giusto per un’ispirazione da lasciare a bocca aperta.

Le sue creazioni guardano alle atmosfere leggendarie del mitico Studio 54 di New York.

Luci stroboscopiche, dancefloor illuminato a intermittenza, neon su neon. E ovviamente “lei”: la musica Disco Anni 80!

Motivi Smart Couture ha come muse ispiratrici i look seducenti di Diana Ross, quelli sparkling di Cher, l’off-shoulder dress indossato da Bianca Jagger (quando per festeggiare il suo compleanno fece la sua entrata nel celebre club a bordo di un bianco destriero).







(Un abito della nuova Motivi Smart Couture disegnata da Daniele Carlotta. Credits: Motivi)



Da oggi in 50 negozi selezionati e sulla piattaforma e-commerce saranno disponibili i 23 capi e i 5 accessori che compongono questa capsule che si preannuncia già cult.

I grandi protagonisti? I re del dancefloor targato Eighties: i mini dress!



Da quelli con top con cascata di volants in tessuto lamé agli abiti in stile peplum con spalla asimmetrica, drappeggi e arricciature, ce n’è per tutti i gusti.

Il più sexy? Quello mini senza spalline interamente drappeggiato con inedita coda laterale plissè multistrato.

Ma per essere incoronate reginette della festa, il vostro accompagnatore dovrà essere “lui”: l’abito trompe-l’oeil!

Per metà abito a sottoveste strassé, per l’altra metà a manica lunga ma profilato di ruches gold, con questo capo sarete a dir poco wow…





(Un abito della nuova Motivi Smart Couture disegnata da Daniele Carlotta. Credits: Motivi)

E i pantaloni? Le proposte sono tantissime, tutte impeccabilmente chic.

Sia i fluidi con inserti di vinile en pendant con scintillanti crop top sia i classici denim taglio boyfriend su canotta lingerie ma tempestata di strass e bordata di frange di jais, tutti i pants della capsule vi daranno quel tocco glam-glam che illuminerà ogni serata.

Per non parlare del tailleur maschile interamente pailletté, per riflettere le luci della notte. E di luce propria!









(Il tailleur della nuova Motivi Smart Couture disegnata da Daniele Carlotta. Credits: Motivi)

Imperdibili anche la t-shirt over con la scritta “Don’t go breaking my heart” – titolo della celebre hit di Elton John – da indossare su mini couture e la gonna a palloncino.

Gli accessori sono un bootie, una pump e una borsa effetto patchwork, mix esplosivo di pelle stampa cocco, strass e pelle a contrasto. Tutti ideali per completare gli outfit della collezione!

Taffetà e radzemire croccanti a sostegno dei volumi decisi; maniche balloon, ricami scintillanti e lustrini che impreziosiscono maglieria, denim e addirittura il vinile.

E poi tulle plissé, lurex, georgette di seta e micro cristalli che diventano pois sui velluti.





(Credits: Motivi)

Insomma: lo stilista Daniele Carlotta firma una Motivi Smart Couture che fa delle favolose polaroid della fotografa Maripol (l’obiettivo ufficiale dei party più sfrenati di NY) la materia prima da cui partire per plasmare i propri capi-gioiello.

Indossando i suoi mini abiti - così come gli accessori pensati per impreziosirne ancora di più lo stile - vi sembrerà di avere accanto Andy Warhol, Yves Saint Laurent e Roy Halston.

Pura magia! E a prezzi democratici.