Da Chiara Ferragni (che si prepara a regalarci outfit "mommy" che diventeranno must) fino a Katy Perry, Gigi Hadid e Nicki Minaj, ecco tutte le future e/o neo mamme di quest’anno a cui dobbiamo tendenze premaman incantevoli

Chiara Ferragni ha appena annunciato la sua seconda gravidanza, star oltre oceano come Mandy Moore, Ashley Tisdale, Katy Perry, Gigi Hadid e Nicki Minaj hanno partorito da poco.



Proprio loro sono le “testimonial” perfette per il trend delle momfluencer di questo 2020, ovvero future mamme che non hanno voglia di rinunciare, durante i 9 mesi, a look stilosi e chic (pur se comunque più comfy, ok).



È tramontata l’era dei maglioni over e degli abiti-sacco, senza forma, per le mom to be: oggi ci piace di più sfoggiare look all’avanguardia, cool, assecondando le nuove "curve".

Stylight, la piattaforma per l'online shopping di moda e design, ha condotto una ricerca per scoprire quali sono le mode, i must have e le firme più gettonate in materia premaman. Stilandoci anche la lista delle celebrità super influenti nel settore dell’abbigliamento dedicato.

Una cosa è certa: su Stylight è stato registrato un aumento del 79% dei clic per gli abiti premaman nell’estate 2020 rispetto a quella del 2019.



Le celeb in dolce attesa più “googolate”

Secondo il numero medio di ricerche mensili globali di Google, nel 2020 le gravidanze Vip hanno suscitato un grande interesse nel mondo del web. Nicki Minaj si classifica al primo posto, con 246.000 ricerche mensili per “Nicki Minaj pregnancy”.

"Medaglia d’argento" per la top model Gigi Hadid che arriva seconda, con 201.000 ricerche mensili, seguita da Sophie Turner (la favorita dei fan di Game of Thrones) con 135.000 ricerche.

Al quarto e al quinto posto troviamo Leighton Meester con 18.100 ricerche e Ciara con 12.100.

Tendenza “cottagecore”, romanticismo in salsa country

La tendenza del "cottagecore" è tra lue più amate dalla Gen Z, caratterizzata da un’estetica romantica e rustica. Un country chic che ha portato al revival di cardigan, camicette foderate di pizzo e abiti floreali, puntando su palette cromatiche molto soft e naturali.

Su Stylight i clic sull’abbigliamento in stile cottagecore sono aumentati del 425% negli ultimi mesi. Quindi si conferma una tendenza premaman must must must!





Pois tutta la vita (ma soprattutto in quei 9 mesi)

Il polka-dot è il motivo per cui amiamo la moda bon ton! I pois sono una di quelle stampe evergreen, un classico intramontabile, tipo le perle ecco.

Nel 2020 sono stati una tendenza top per le future mamme come Ciara, Katy Perry ed Emma Roberts.

Sia nella versione mignon, con i micro-pallini, sia in quella maxi con i macro-palloni semmai, i polka-dot hanno invaso le mise con pancione annesso.





Total look in pelle, per mamme mooolto sexy!

Il total leather look è una delle grandi tendenze fashion targate 2020: dai trench ai pantaloni, dagli abiti ai blazer, questo materiale si rivela davvero irrinunciabile per questo autunno.

Molte celeb ci hanno mostrato come questi outfit dal gusto rock ’n’ roll diventino la quintessenza della sensualità (con un tocco in più di dolcezza) se indossati - anche - in dolce attesa.





Il crop top per sfoggiare la pancina

La pancia va mostrata solo se si hanno addominali tonicissimi? Ma scherziamo?!

Il crop top è il trend che, direttamente dagli anni Novanta, è tornato a fare battere i cuori delle fashioniste. E anche delle future mamme, appunto.





Il maxi colletto dal gusto rétro

Last but non least, c'è il colletto maxi dal retrogusto vintage.

Oltre a essere un trend in sé, questo dettaglio fashion diventa ancora più di tendenza se abbinato bene. Mixato a materiali atipici come pelle e vinile così come sopra abiti e camicie in stile vintage, diventa protagonista di uno stile originale dal sapore bon ton.

Però svecchia il concetto di "etichetta e galateo" grazie a combinazioni iper contemporanee che lo rendono un dettaglio urban tanto cool.





I brand premaman più ricercati

La ricerca di Stylight ha fatto emergere anche le firme premaman più amate di quest’anno.

Da Storq, elegante e confortevole nonché pioniere dell’inclusività (nel 2018 è stato uno dei primissimi marchi premaman a utilizzare per il proprio e-commerce modelle realmente in gravidanza o in post parto) ad Hatch, chic brand must per le momfluencer di tutto il mondo, i nomi per non rinunciare allo stile durante i nove mesi e subito dopo sono tanti.

C’è pure Isabella Oliver, firma indossata da celebrità del calibro di Angelina Jolie e Jennifer Garner che ci piace moltissimo sia a livello estetico sia a livello etico: questo marchio favorisce pratiche come il riciclaggio dei vestiti e l’approvvigionamento locale di tessuti per ridurre l’emissione di carbonio.

Dulcis (attesa) in fundo, Joli Bump è il primo marchio francese eco-responsabile per le donne in gravidanza. Tutte le collezioni sono realizzate con materiali di qualità (certificati Oeko-Tex e da produttori europei) e garantiscono un stile très jolie, appunto!