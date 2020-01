Miu Miu lancia una capsule collection di sei pantaloni in denim, ognuno ispirato e intitolato al decennio in cui era di moda

Si chiama Miu Miu Denim Icons ed è la nuova capsule collection lanciata dal brand che celebra il denim in ogni sua declinazione più cool.

Sei jeans, ciascuno dal design ispirato al decennio in cui è stato creato e intitolato alla donna più sofisticata, chic e iconica che l’ha indossato.

Simbolo universale di democrazia nel guardaroba di tutti, a prescindere dallo stile e dalla generazione d’appartenenza, i jeans sono un vero e proprio emblema di libertà e rivoluzione.

C’è il modello Lauren tagliato in denim pesante blu scuro che ricorda il classico indumento da lavoro anni ’40.

Brigitte invece è a vita alta in denim scuro, tagliato alla caviglia per richiamare la linea molto femminile del pantalone capri tipico dei Fifties.

Françoise invece è in denim bianco, dritto e a vita alta, tipico dei ‘60.

E il modello Jane? In denim sbiadito e di forma svasata come era di moda negli anni 70, con la vita bassa appoggiata sui fianchi e la gamba scampanata a zampa, in perfetto stile “figli dei fiori”.





Brooke è unisex, in jeans scuro come era amato negli anni 80, ora con whiskers per un tocco più attuale.

E infine Kate, un paio di jeans mid blue ampi che sembrano rubati al guardaroba di lui. Dall’eleganza naturale e minimale, segue i dettami fashion degli anni 90.

La capsule collection Miu Miu Denim Icons è disponibile da inizio febbraio in selezionati negozi Miu Miu.