Si chiama “Twelve Months” ed è la capsule collection composta da dieci pezzi chiave con cui ogni donna può comporre il proprio stile quotidiano

Se cercavate un vero e proprio capsule wardrobe fatto di dieci pezzi essenziali con cui comporre infiniti puzzle davvero chic, sappiate che è arrivato: si chiama “Twelve Months” ed è la capsule collection di Martino Midali per l’Autunno Inverno 2020 che offre una speciale top ten di capi must. Per ogni occasione, H24.

Una decina di pezzi essenziali e confortevoli, pensati per tutte le donne, soddisfare ogni esigenza e adattarsi ai vari stili.

Credits: Midali

Martino Midali è riuscito a creare modelli dalla vestibilità top grazie a texture fluide, silhouette delicate e design versatili che diventano così i best friend forever di ogni donna.

Il filo conduttore è il nero, colore principe della seduzione e della femminilità da femme fatale.

Il risultato è un guardaroba in divenire che gioca sull’intercambiabilità dei suoi abbinamenti, per creare outfit sempre nuovi.





Credits: Midali

Si va dai pantaloni declinati in diversi modelli – dall’iconico palazzo allo slim con elastico in vita e gambe morbide, passando per quello a sigaretta che si ferma alla caviglia e finendo con il gaucho ampio – fino alla gonna che è a tubino, molto femminile e charmant.

Due giacche fanno da compagne inseparabili per l’outwear: un blazer a 3 bottoni dal taglio essenziale e una giacca a camicia.





Credits: Midali

Dalla camicia decostruita e oversize alla tunica con la manica lunga fino ad arrivare all’abito a tubino dalle maniche staccabili, non manca nessuno dei capisaldi di uno stile raffinato e contemporaneo.

Con questi dieci key piece sarete a posto per qualsiasi occasione, dall'alba al tramonto e viceversa. Per 12 mesi no stop, come il nome della capsule garantisce.