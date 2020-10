Michael Kors celebra lo spirito della community su cui si basa. Chiamando a raccolta come testimonial della nuova campagna “Food is Love - Share Your Heart” i propri dipendenti!

Si chiama “Food is Love - Share Your Heart” ed è la nuova campagna contro la fame nel mondo firmata Michael Kors.

Il brand da anni sostiene l’iniziativa filantropica varata dal United Nations World Food Programme (WFP) ma per questa edizione ha deciso di cambiare rotta, dando un taglio molto più “domestico” alla campagna che solitamente chiamava a raccolta come ambassador celeb del calibro di Kate Hudson, Halle Berry e Lupita Nyong’o.

Grazie al senso di connessione e lo spirito di comunione che la pandemia ha rafforzato, andando a solidificare quella community che già era molto sentita attorno al marchio, Micheal Kors stavolta ha coinvolto i suoi dipendenti per la Watch Hunger Stop campaign.

Lavoratori impiegati in ogni livello dell’azienda, andando a coinvolgere ogni ufficio e dipartimento, sono stati chiamati per "metterci la faccia". E non solo la faccia: la vera protagonista di questa campagna è l’emozione, quella che infatti emerge in tutta la sua forza dagli scatti che compongono Food is Love - Share Your Heart.

A firmarli è il fotografo Menelik Puryear che staglia i dipendenti-modelli-testimonial contro sfondi dai colori ultra brillanti, rendendo protagonisti sia i loro sorrisi genuini sia la frutta e la verdura che li accompagnano nelle varie foto.

L’intero "Team Kors" è stato chiamato a collaborare attivamente e lo staff immortalato indossa l’edizione speciale “Watch Hunger Stop 2020”.

Il pezzo chiave è la LOVE T-shirt, una maglia bianca in cotone organico al 100% che presenta sul taschino il logo a cuore con la scritta “love”.

C’è poi la tote bag in denim, composta al 25% di speciale materiale ecologico: il Repreve® recycled polyester, un poliestere riciclato e riutilizzato in un ciclo virtuoso di upcycling.

Anche la tote è decorata con la patch del cuore rosso, simbolo della campagna e della mission che sta a cuore (letteralmente) al brand.

L’intero ricavato della vendita delle magliette e delle borse sarà devoluto al United Nations World Food Programme. Per una moda bella e buona che non si dimentica nemmeno dell’aspetto ecofriendly, facendo bene sia alla società sia alla Terra con un'iniziativa filantropica ed ecologica.

Se volete anche voi volete veicolare questo messaggio di speranza, date un'occhiata alla pagina Instagram del marchio (@michaelkors) e scoprite il filtro dedicato, ogni storia con il filtro donerà 50 pasti al programma.