Il Metropolitan Museum of Art di New York City ha annunciato il tema del Met Gala 2020 e della mostra di accompagnamento del Costume Institute: About Time: Fashion and Duration.

La rassegna, che farà parte delle celebrazioni per il 150° anniversario del Met, ripercorrerà la storia della moda dal 1870 ad oggi, lungo quella che il museo chiama una linea temporale dirompente.

Verrano presentati circa 160 pezzi dal vasto archivio: «Questa mostra prenderà in considerazione la natura effimera della moda, impiegando flashback e flashfoward per rivelare come può essere sia lineare che ciclica» ha dichiarato Max Hollein, direttore del Met.

Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Met Gala?

Andrew Bolton, curatore responsabile del Costume Institute, ha parlato di un approccio «sfumato e aperto», spiegando che il tema scelto «È una rivisitazione della storia della moda che è frammentata, discontinua ed eterogenea».

A dare l'ispirazione è stato il film di Sally Potter del 1992, Orlando, con Tilda Swinton basato sull'omonimo romanzo di Virginia Woolf. «C'è una scena meravigliosa - dice Bolton- in cui Tilda entra nel labirinto in una veste alla Francaise di una donna del 18° secolo, e mentre la attraversa, i suoi vestiti cambiano in abiti della metà del 19° secolo».

«La moda è indelebilmente connessa al tempo - ha dichiarato al New York Times il curatore del Costume Institute - Non solo riflette e rappresenta lo spirito dei tempi, ma cambia anche e si sviluppa con i tempi».

La co-host più attesa

Accanto ad Anna Wintour, madrina indiscussa dell'evento, il prossimo Met Gala 2020 vedrà una co-host d'eccezione: Meryl Streep!

L'attrice Premio Oscar sarà sul red carpet accanto al Direttore di Vogue US. Una circostanza più che mai storica - anche un filo bizzarra: la Streep, infatti, ha vestito i panni dell'iconica e indimenticabile Miranda Priestley in uno dei film a tema fashion più amati di sempre, il Diavolo veste Prada.

E, come tutti ormai sanno, il personaggio (tratto dal romanzo di Lauren Weisberger) dell'autoritaria Miranda sembrerebbe proprio ispirato ad Anna Wintour.

Oltre a meryl, vedremo anche come special guest Nicholas Ghèsquiere e l'attrice Emma Stone. Insomma, non ci resta che attendere maggio e prepararci...

Sarà affascinante vedere come i designer e - soprattutto le celebrità sul tappeto rosso - di quest'anno interpreteranno il tema (decisamente complesso, a questo giro).