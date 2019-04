Il marchio automobilistico ha presentato How To, l'ultimo capitolo del suo progetto di storytelling che vuole promuovere i talenti emergenti nel settore della moda



Mercedes-Benz ha presentato How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective dedicata alla promozione di talenti emergenti nel settore della moda e alla stimolazione della sinergia tra ambiti creativi diversi.

L'attività prevista per quest'anno prevede che i protagonisti trascorrano un'intera giornata con un gruppo di esperti per apprendere una nuova abilità per poi dimostrare come (How To, appunto) si applica.

Uscire dalla propria comfort zone è sempre difficile ma si tratta dello step fondamentale per crescere. Durante questo percorso, i partecipanti saranno di ispirazione grazie alle loro storie, dimostrando quel carattere e quella determinazione che li contraddistingue già solo per il fatto di scardinare gli stereotipi.

I protagonisti dell'edizione 2019 di #mbcollective sono la sceneggiatrice Lena Waithe (vincitrice di un Emmy Award), la modella Jazzelle Zanaughtti (conosciutissima su Instagram come @UglyWorldWide), la cantante Rina Sawayama e lo stilista Samuel Ross.





L'inizio è previsto per il prossimo maggio con Jazzelle Zanaughtti dopo la quale, per tutto il 2019, ciascuno dei protagonisti passerà 24 ore con un gruppo di esperti per acquisire una nuova abilità, messa in pratica la sera stessa durante un evento creato per l'occasione.

Da Lena Waithe, scrittrice e autrice insignita di un Emmy Award, alla modella mega star su IG Jazzelle Zanaughtti che ha sfilato in passerella per numerosi marchi e per la linea Savage x Fenty di Rihanna fino ad arrivare alla musicista, modella e attrice anglo-giapponese Rina Sawayama, le protagoniste della fashion story targata Mercedes-Benz hanno personalità fortissime e quindi tanto da raccontare di se stesse.





Ma c’è anche un protagonista maschile: Samuel Ross, lo stilista britannico che ha lanciato il progetto artistico (tramutatosi poi in brand) A-Cold-Wall* e che l’anno scorso ha vinto il British Emerging Menswear Designer Award ai Fashion Awards.

Ed è proprio il suo innovativo marchio A-Cold-Wall* a firmare i vestiti indossati da lui e da Lena Waithe nelle immagini della campagna promozionale di How To. Jazzelle Zanaughtti veste invece Xiao Li mentre Rina Sawayama indossa capi della stilista Julia Seemann.

L'automobile protagonista della fashion story è parte della gamma di veicoli elettrici EQC Mercedes-Benz e sarà lanciata in autunno, progettata per aiutare il mondo a dirigersi verso un futuro più verde.

How To: la fashion story by Mercedes-Benz Uno degli scatti di How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz



Le modelle Rina Sawayama e Jazzelle Zanaughtti protagoniste degli scatti di How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz

Le modelle Rina Sawayama e Jazzelle Zanaughtti ritratte nelle immagini della campagna di How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz





Le modelle Rina Sawayama e Jazzelle Zanaughtti, due delle protagoniste della campagna di How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz

Le modelle Rina Sawayama e Jazzelle Zanaughtti ritratte per How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz

Uno scatto della campagna di How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz



Le modelle Rina Sawayama e Jazzelle Zanaughtti ritratte nelle immagini della campagna di How To, l'ultimo capitolo della fashion story #mbcollective di Mercedes-Benz

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...