Il marchio Made in Italy ha ospitato un evento per valorizzare il quartiere milanese, trasformandolo da periferia urbana a borgo artistico.

Martino Midali continua a rafforzare il suo rapporto con la città di Milano, contribuendo stavolta alla valorizzazione del quartiere Ortica.

Il marchio womenswear Made in Italy assieme al suo fondatore ha ospitato un evento per OR.ME-Ortica Memoria, un progetto di valorizzazione del quartiere che ha come mission quella di trasformare Ortica da periferia urbana a borgo con vocazione artistica.

Alla presenza delle autorità cittadine, regionali, nazionali e religiose - accompagnate dalle note della banda della Polizia Municipale - è stato inaugurato il murales Madonnina, realizzato dagli artisti di fama internazionale del collettivo Orticanoodles sul palazzo dello storico quartiere Ortica che oggi accoglie il centro logistico del gruppo fashion.

Credits: Martino Midali

Lo scopo del progetto è quello di arricchire ulteriormente, con un’opera d'arte interessante e "street", una delle aree della città che ha contribuito a trasformare questa zona da periferia a primo “quartiere museo a cielo aperto”, dove la memoria è dipinta sui muri. Questo proprio grazie alle iniziative di OR.ME.

L'happening di inaugurazione ha simboleggiato inoltre la ricucitura dell'area est e ovest del quartiere, storicamente divise dalle rotaie.

Come riconoscimento per la vicinanza, per il supporto al progetto e l'ospitalità, i creatori del murales hanno scelto di celebrare il brand dipingendo il logo Martino Midali sul cancello e sulle saracinesche della proprietà.

Nella foto: Martino Midali, Anna Scavuzzo - Vicesindaco Milano, Walter Contipelli - Collettivo Orticanoodles , Caterina Antola. Credits: Martino Midali

“Il mio legame con Milano è profondo e quando sono venuto a conoscenza del bellissimo progetto OR.ME di valorizzazione del quartiere che coinvolge attivamente un borgo come l'Ortica, che va di pari passo con la storia della città, ho scelto subito di supportarlo con il mio marchio. Siamo infatti ben lieti e orgogliosi di collaborare con artisti di fama internazionale come il collettivo Orticanoodles e di ospitare questo evento per contribuire a rendere ancora più indelebile la memoria storica e allo stesso tempo a valorizzare l'area stessa tramite un progetto dall'alto tasso di creatività”, ha affermato Martino Midali.

Una Madonnina, quella del quartiere Ortica, che riecheggia il simbolo di Milano, quello che guarda dall'alto del Duomo. E che vuole rendere la periferia urbana un nuovo polo d'attrazione sia a livello turistico sia sul piano artistico.