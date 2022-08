Giacche e tuniche di seta nelle rigature classiche dei pigiami maschili e nei toni vivaci su fondo bianco e nero. Così il pigiama diventa un capo elegante e sofisticato per l'autunno, da indossare in ogni momento della giornata

Parola chiave “versatilità”. Delle forme e delle fantasie. Ma è il pigiama il vero protagonista della nuova collezione 24h Pyjamas di Marina Rinaldi.

Reinterpretato e trasformato in un passe-partout elegante e sofisticato, da capo da notte per eccellenza il pigiama si apre ad un utilizzo più ampio: si indossa facilmente in ogni momento della giornata, dall’estate, fino all’autunno inoltrato.

Merito dell’attenta selezione dei pesi delle sete, ma anche dei modelli della collezione. Sono giacche e tuniche tagliate a kimono e in pattern ispirati al motivo paisley dell’antica Persia, abbinati alle classiche righe accese dei pigiami maschili. E poi i toni squillanti di verde, giallo, turchese, blu e marrone, che poggiano su un fondo bianco e nero decretando un incontro di tinte e decori che valorizzano al massimo ogni fisicità.

La selezione Marina Rinaldi 24h Pyjamas è sofisticata, pensata per tutte le occasioni, anche quelle più importanti, e si presta a rivisitazioni daywear, con il sopra che diventa disinvolto insieme a un paio di jeans, mentre i pantaloni si sposano facilmente una T-shirt.



La collezione 24h Pyjamas è disponibile nei punti vendita Marina Rinaldi e online da agosto.