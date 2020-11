Debutta la collezione creata dal designer in collaborazione con il brand Marina Rinaldi.

Marina Rinaldi affida ad Antonio Berardi il compito di interpretare i valori del brand per la stagione Autunno Inverno 2020-2021.

Si tratta della prima capsule collection in collaborazione con il designer di origini italiane (a cui farà seguito un secondo capitolo per la Primavera Estate 2021).

Lo stilista, nato nel Regno Unito da genitori siciliani, è da anni protagonista della scena fashion internazionale. Per questa occasione ha preso spunto da alcuni fra i suoi capi più iconici, indossati da donne di indiscutibile fascino e carisma e adesso ripensati in un contesto al 100% Marina Rinaldi.

Credits: Marina Rinaldi

«Questo progetto è una finestra spalancata su due mondi, il mio e quello di Marina Rinaldi, che dialogano con naturalezza. Per me si tratta di un vero e proprio ritorno a casa, perché ho un legame sincero con la maison, fin da quando circa venticinque anni fa entrai per la prima volta in una boutique del marchio per comprare un regalo a mia madre. Fu una scoperta, l’ingresso in un mondo di donne, curvy e non, tutte così glamorous», ha spiegato Antonio Berardi.

La capsule di debutto è composta da tanti capi must have per un guardaroba di eleganza pura, come le giacche dai revers trompe l’oeil e dalle proporzioni ben pennellate sul corpo, con maniche studiate per rivelare guanti raffinati impreziositi dall’applicazione catene-bijoux. Proprio le catene gioiello sono uno degli elementi distintivi del mood, anche in versione multi-chain dorate.

I blazer si abbinano a gonne avvitate, ad abiti sirena smanicati o a pantaloni slim, fermi sopra alla caviglia. Un decoro di sensuali lacci ispirati ai corsetti arricchisce la schiena delle giacche e i fianchi di gonne e tubini.

Il knitwear è elegante grazie alla viscosa tessuta a maglia unita mentre lo chiffon di seta viene stampato con una fantasia che richiama le carte marmorizzate e profumate con cui un tempo si foderavano i cassetti.

Non mancano abiti arricchiti da un grande fiocco sullo scollo, da portare anche sciolto, le cui le fodere interne staccabili possono essere indossate anche come top sottogiacca.

I sandali dorati dal tacco alto e sottile completano il look, richiamando il motivo a catene.

A dare un volto alla capsule collection è la top model statunitense Guinevere Van Seenus, la cui figura morbida ma slanciata ribadisce un concetto fondamentale per la griffe: Marina Rinaldi veste tutte le donne, con un’attenzione assoluta ai tanti e diversi tipi di fisicità.