Colori intensi e pattern energici per la nuova collezione disegnata dall'illustratrice italiana che gioca con linee zig-zag, curve e cuori a effetto ipnotico.

Un tripudio di colori vitaminici e un irriverente gioco di effetti optical. A prova di 'ipnosi' e di energia. Per la Primavera Estate 2018 Marella sceglie ancora una volta l'illustratrice italiana Olimpia Zagnoli che mette la firma a una nuova capsule collection per il brand del gruppo Max Mara, sulla scia delle linee Tropicooz e Fantasticooz, realizzate rispettivamente nell'estate e nell'inverno 2017.

Il terzo capitolo della liaison si chiama Oz Fever ed è dedicata all'eccentricità delle donne e al loro coraggio: di ballare da sole in mezzo al dance floor o sui marciapiedi della città, di tingersi i capelli di rosa, di innamorarsi. È dedicata a quelle donne che salutano la primavera con una capriola e un bouquet di palloncini a forma di cuore, e che sognano di cavalcare l'arcobaleno.





Non a caso uno dei temi della limited edition è proprio il rainbow, che esplode in linee zig-zag, si avvolge in curve sinuose o in romantici cuori stilizzati.

Quei pattern vivaci e contemporanei vestono t-shirt comfy-chic, bluse dal taglio bon ton, camicie dalla linea maschile, flare pants dal taglio cropped, gonne mini e maxi, a ruota e a vita alta.

Curiose di scrutare da vicino l'arcobaleno nelle sue forme più extravagant? Sfogliate la nostra gallery all'insegna della joie de vivre!