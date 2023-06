Dall’incontro tra lo stilista e il marchio di Carpi nasce una collezione dal tratto decorativo unico, in tessuto riciclato, emblema dell’anima sostenibile dello stilista e del brand

Era destino che Marco Rambaldi, luminosa stella della nuova moda italiana, e Twinset si incontrassero.

Li accomuna la terra di origine, l’Emilia-Romagna: Marco è bolognese, Twinset è radicata a Carpi.

Oltre alla geografia, a unirli è la condivisione di valori come la ricerca creativa, il rispetto delle tradizioni artigianali e la sostenibilità. Per questo la collaborazione è nata naturalmente, davanti a macchine per la maglieria ultramoderne e a fogli di carta pieni di disegni fatti a mano.

Dalla collaborazione tra il brand e lo stilista è nata una collezione composta da pezzi singoli componibili e scomponibili. In particolare, per le maglie Rambaldi ha usato il filato Treeblend, di proprietà di Twinset, un filato riciclato, prodotto in con un metodo virtuoso che comporta un risparmio del 23% di CO2. È creato con gli scarti di lavorazione delle tessiture della stessa azienda che recentemente ha adeguato tutto il processo produttivo delle sue maglie a rigidi processi di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di CO2.

Ma la visione sostenibile di Twinset va oltre. L'azienda utilizza solo macchine di ultima generazione (Shima) che producono integralmente il capo evitando sprechi e cicli di lavorazioni successive; mentre il lavaggio effettuato con speciali washing balls che utilizzano solo saponi naturali riduce del 70% l’uso di acqua e dell’85% quello di energia elettrica.

L’asciugatura, poi, effettuata in piano e non con asciugatrici industriali, porta un altro notevole risparmio di energia e di emissioni.

Infine, il packaging delle maglie in Treeblend è in carta o cartone riciclati e la vendita ai reseller e ai monomarca Twinset viene fatta attraverso campioni virtuali modellati in 3D, evitando la realizzazione e spedizione di prodotti fisici. A dimostrazione che l'incontro tra estetica ed etica fa nascere storie di successo.